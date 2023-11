Poslední rozloučení se Schwarzenbergem bude 9. prosince v katedrále sv. Víta

Podle něho si Schwarzenberg přál poslední rozloučení kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kam zesnulý chodil pravidelně na bohoslužby. Z kapacitních důvodů to však nebylo možné. Halík nicméně slíbil, že splní alespoň prosbu, aby při mši kázal.

„Náš kostel, byť je velký, by nepojal všechny, rodina se proto nakonec rozhodla, že to bude v katedrále svatého Víta a bude to 9. prosince,“ uvedl Halík pro CNN Prima NEWS. Mši povede podle něj pražský arcibiskup Jan Graubner.

Podle zatím nepotvrzených informací médií má rodina po obřadu ve svatovítském chrámu uložit ostatky zesnulého do rodové hrobky u zámku Orlík.

Zástupci rodiny zatím informace o posledním rozloučení nesdělili. Také na rozhodnutí pozůstalých záleží, zda poslední rozloučení ve svatém Vítu doprovodí státní pocty.

Schwarzenberg zemřel v neděli ve Vídni, kde byl poslední dny hospitalizovaný. Bylo mu 85 let.

