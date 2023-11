Schwarzenberg zajistil manželku, měsíčně bude dostávat tři čtvrtě milionu

„Therese von Schwarzenberg je oprávněna žádat výplatu měsíční renty do výše 30 tisíc eur až do její smrti, přičemž první platba měsíční renty do výše 30 tisíc eur bude vyplacena do 5. dne měsíce následujícího po smrti převodce a poté bude měsíční renta do výše 30 tisíc eur vyplácena vždy do 5. dne každého jednotlivého následujícího měsíce,“ stojí v dokumentu, který Schwarzenberg podepsal letos na konci ledna.