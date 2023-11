Poslanci uctí Schwarzenbergovu památku, může mít i pohřeb se státními poctami

Mluvit o tom by mohli nejvyšší ústavní činitelé i večer na schůzce u prezidenta Petra Pavla

„Je třeba rozlišovat státní pohřeb a pohřeb se státními poctami a přece jenom státní pohřeb by měl být vyhrazen prezidentům. Žel bohu se prezidentem Karel Schwarzenberg nestal, myslím, že by tato země vypadala hodně jinak, pokud by se tak povedlo. A proto si myslím, že měl by mít ale pohřeb se státními poctami a věřím tomu, že to tak i bude,“ řekla v Interview ČT 24 Markéta Pekarová Adamová, šéfka Sněmovny a TOP 09.

Stranu Schwarzenberg založil spolu s exministrem financí Miroslavem Kalouskem. Podmínkou pohřbu se státními poctami ale je, že o to rodina bude stát.

„Pohřeb se státními poctami si Karel Schwarzenberg za to, co vykonal pro. Českou republiku, určitě zaslouží,“ je přesvědčený i šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Pohřeb se státními poctami přebírá některé prvky státního pohřbu – třeba účast Hradní stráže, armády, užití vlajky nebo plošnou minutu ticha. Záleží hlavně na přání rodiny. V roce 2010 se Česko takto loučilo s ombudsmanem Otakarem Motejlem, o devět let později se zpěvákem Karlem Gottem

Listopadová schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni.