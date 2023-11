Schwarzenberg byl vždy pro Západ. Nejvíce mu ublížil Zeman, říká Špaček

Koho podle vás ztrácíme v osobě Karla Schwarzenberga? Velkého Evropana?

Ano, byl to velký Evropan. To se projevilo v době, kdy byl ministrem zahraničí, ale třeba i v prezidentské volbě. Tam šlo o volbu mezi Evropou, mezi naší příslušností k Západu reprezentovanou kandidátem Karlem Schwarzenbergem, a tím, že bychom také mohli koketovat s Východem, to byl zase ten druhý kandidát Miloš Zeman. Vidíme, kam jsme to s Milošem Zemanem dotáhli, a Karel Schwarzenberg byl tehdy pro nás naprosto jednoznačnou volbou. Symbolizoval proevropské, prozápadní hodnoty. Tato jeho orientace byla cenná a zůstává stále v nás.

Dokázal v lidech vzbudit dojem, že šlechtic je především člověk odpovědný, který chápe svůj život jako službu.