Obchody chceme otevřít už v polovině listopadu kvůli Vánocům, říká Havlíček

V době druhé vlny patříme mezi nejhorší země s šířící se nákazou covid-19. Podle toho, co teď vidíme v Evropě, rekordy každý den hlásí i další země, nejen my. Dá se podle vás očekávat, že budeme mezi prvními, kde pandemii opět dostane pod kontrolu?

Je to dokonce velmi pravděpodobné, byť toto není o soutěžení. Celá řada zemí je týden, čtrnáct dní za námi a je logické, že země, které si tím růstem prošly jako první, půjdou teď dolů. Podívejme se třeba na Izrael. Ten byl také na vrcholu a teď už je na sestupné trajektorii.