Havlíček za rozhodnutími vlády stojí. Nechceme pohřbít předvánoční trh, řekl

„Když se na to podíváme v kontextu reprodukčního faktoru, ten objektivně klesá. Čísla jsou nižší. Vypadá to, že se situace začíná stabilizovat,“ okomentoval Havlíček a dodal, že vláda se na nová opatření nechystá, což potvrdil i Hamáček.

Kalousek podotkl, že stěžejní je stále počet hospitalizovaných. Čísla jsou podle něj stále vysoká. „Mnohem jistější by byl naprosto tvrdý lockdown. Vláda k tomu nepřistoupila. Po bitvě je každý generál, nechce to riskovat. Teď doufám, že takový lockdown nebude třeba,“ myslí si.

Vládě podle něj nelze odpustit, že už v srpnu měla data, podle kterých se neřídila, a zanedbala Chytrou karanténu: „Jestliže na jaře (vláda) říkala, že zachránila tisíce životů, nyní se musí k těm mrtvým přihlásit,“ prohlásil.

„Fakticky se to nedalo zastavit. Je pravda, že určitá opatření v různých zemích různě zabírají. Země, které byly na jaře šampiony, jsou nyní nejhorší. Kde udělala chybu Belgie, kde Švýcarsko, kde Nizozemsko?“ ptal se Havlíček.

Prakticky každá země podle něj má nyní rekordní čísla. Doufá však, že v dalších dnech Česko půjde dolů. „Zemřelých je u nás relativně méně, nejsme na špičkách. Účtování nedělejme teď, udělejme ho za několik měsíců,“ vyzval. Připustil zároveň, že některá opatření měla vláda udělat dříve.

Havlíček o objektivitě závěrů vyšetřovací komise pochybuje

Vicepremiér a stále covid pozitivní ministr vnitra Jan Hamáček by po odeznění druhé vlny epidemie koronaviru uvítal vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by zjišťovala, kde udělalo Česko v přípravách na podzim chybu. „Pokud dojde v demokracii k nějaké takové katastrofě, je třeba se na ni podívat zpětně, to je standardní postup,“ okomentoval.

Čísla tento týden podle něj ukázala, že vývoj jde podle modelů, jež má vláda k dispozici. „Je tam velké ale. Musíme počkat na čísla ze začátku příštího týdne,“ okomentoval.

Rizikové jsou podle něj počty hospitalizovaných, kteří se objevují ve statistikách se skluzem. Zátěž pro zdravotnictví tak bude ještě nějakých 14 dní trvat. „Zatím to zvládnuté je, ale velmi na hraně,“ připustil.

Pokud zafunguje centrální systém řízení lůžkových kapacit a pacienty bude možné překládat, počet se podle něj zvládnout dá.

Havlíček uvedl, že za rozhodnutími vlády stojí. „Co se týká vyšetřovací komise, na parlamentní bázi se netěší respektu nebo důvěře občanů. Ne, že by byl záměr něco špatně dělat, ale je to politická instituce. Jsem přesvědčen, že jakékoli závěry nejsou nejobjektivnější. Myslím, že nebudou zcela vážně brány,“ uvedl.

Komise má naopak smysl také podle Kalouska. „Nevíme, jaké další pandemie nás mohou čekat. Jako se udělala řada věcí dobře, udělala se i spousta chyb. Úkolem by nemělo být hledat viníka, ale mohou z toho být výstupy na vyvarování se příštích chyb. Z tohoto hlediska může udělat užitečnou práci.“

Musíme lidem ukázat světlo na konci tunelu, míní Hamáček

Uvolňování není otázka ze dne na den, podotkl Havlíček. „Už dnes pracujeme na různých scénářích předvánočního režimu – volnějšího, méně volného a restriktivního – podle čísel v polovině listopadu. Pak uvidíme, do jaké míry zabrala první a druhá restriktivní opatření. Stále to musíme porovnávat s obsazením lůžek,“ prohlásil. „Nechceme pohřbívat předvánoční trh,“ doplnil. Prodejny by mohly fungovat v určitém režimu.

„Musíme lidem ukázat světlo na konci tunelu a říct lidem, kdy se život bude vracet zpátky do normálu. Ale nesmíme to (rozvolňování) přehnat, to by byl základ pro třetí vlnu,“ doplnil Hamáček. Nyní se podle něj připravuje tabulka pěti stupňů závažnosti epidemie, podobná, jako má Irsko. Její vypracování je podle něj otázka dnů.

Nutné je podle Havlíčka snížit mobilitu. Lidé se do obchodů dostávají hromadnou dopravou, migrují. „Přestože může být víc lidí v sobotu, v neděli se mobilita výrazně omezí. Problém není v prodejnách,“ míní. Stejný problém je například i s autobazary, lidé, kteří do nich putují, zvyšují mobilitu.

Kalousek zastáncem těchto opatření není. „Je třeba zamezit kontaktům. čím omezenější bude prodejní doba, tím víc se tam lidé budou shlukovat,“ myslí si.

Blatný nepřišel, aby adoroval Babiše

Ministru Janu Blatnému drží Hamáček palce. „Hodnotit ho pár dní ve funkci není vhodné. Pro mě ta vystoupení dávají smysl, snaží se uklidnit situaci, ukázat, že je z nemoci třeba mít respekt. Co se týká podpisu, je to marginálie. Popasoval se s tím a nyní se může soustředit na své povinnosti,“ řekl a označil to jako možnou neobratnost v komunikaci.



Podle Havlíčka se Blatný soustředil na fundamentální problémy a otázka ho překvapila. „Neřekl to úplně nejšťastněji, ale berme to podle priorit. Nastoupil do toho, má koncepci, bere to nesmírně zodpovědně. Klobouk dolů, že do toho jde. Nenachytávejme ho na věcech, které nejsou nejpodstatnější,“ mínil. Narážel přitom i na jeho chybné vysvětlení reprodukčního čísla R.

„Nepřišel tam, aby adoroval pana premiéra. Přišel řešit nějaké věci. Hodnoťme ho podle toho, jak je bude řešit,“ apeloval.

Podle Kalouska je v zájmu všech, aby se mu v úřadu dařilo. „Start šťastný nebyl, ale to neznamená, že se mu nebude dařit dál, a já mu to ze srdce přeji,“ nechal se slyšet. Předeslal, že si ministr možná neuvědomuje, že bude muset rozhodovat o dalších věcech, nejen o epidemii.