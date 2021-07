Politologové: Ústecko je pro Babiše jednou z hlavních bašt, má šanci uspět

Po zveřejnění kandidátky hnutí ANO se potvrdila spekulace a to, že lídrem kandidátky v Ústeckém kraji bude premiér Andrej Babiš. Ten v minulých sněmovních volbách kandidoval jako jednička ve středních Čechách. Letos se však postaví v přímém souboji Ivanu Bartošovi, který ho i k tomu několikrát vyzval.

„Myslím, že kandidatura Andreje Babiše v Ústeckém kraji je pokus hnutí ANO o zabití dvou much jednou ranou,“ řekl pro iDNES.cz politolog Josef Mlejnek. Podle něj je Středočeský kraj politickými preferencemi obyvatel bližší Praze než Ústecký kraj, kterou označil za jednu z hlavních bašt hnutí.

Souboj podobný Paroubkovu s Topolánkem

„Pro Andreje Babiše tedy jde o výhodný terén, pro Ivana Bartoše nikoliv. Andrej Babiš si to tak ‚rozdá‘ se svým vyzyvatelem na post premiéra na hřišti, které má pro něj výhodnější parametry,“ doplnil Mlejnek.



Podobně to vidí i politolog Tomáš Lebeda. „Myslím si, že je to výsledek toho, že Babiš chtěl být v kraji, kde má šanci uspět a být první,“ řekl Lebeda.



S ním souhlasí i politolog Jan Kubáček. „Pro část voličů, kteří váhají, to nastavuje téma, že je to buď Babiš nebo Bartoš. Náhle se vytrácí Petr Fiala a další političtí lídři. Je to trochu fenomén, který nastartoval v podobě souboje Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka,“ komentoval pro iDNES.cz Kubáček. Podle něj to je pro Petra Fialu nepříjemné i z toho pohledu, že koalici Spolu se začalo dařit a doháněla v preferencích ANO i koalici Pirátů a STAN.

„Každopádně ústecký souboj část volební dynamiky přenese na souboj těchto dvou. Pro oba je to zajímavé z toho titulu, že Babiš může stáhnout spousty voličů, kteří mají výhrady k Pirátům a přemýšlí o různých alternativách. Naopak Bartoš se může pasovat do role skutečného a největšího vyzyvatele premiéra a oslovovat antibabišovský svět,“ řekl politolog Kubáček. Avšak dle jeho slov jsou z výsledným soubojem spokojeny oba týmy: „Přináší jim to kýžené ovoce soupeření pouze jich dvou.“



Podle Kubáčka jsou Piráti pro ANO de facto nejlepší vyzyvatelé. „Mohou vytahovat i témata, která jim lákají bývalé voliče nebo voliče KSČM či SPD. Kdyby se vymezoval proti Petru Fialovi, tak to není tak silné a výhodné jako proti Pirátům a Ivanu Bartošovi,“ podotkl Kubáček.

Nominace Faltýnka? Je to smutné

Politologové se zároveň shodují, že je v kandidátce nic příliš nepřekvapilo. Kubáček však přiznal, že jej překvapila jedině kandidátka v Pardubickém kraji, kde na prvních dvou místech chybí Martin Kolovratník. „Překvapuje mě to. Je to i samozřejmě vůči němu nějaký vzkaz z hnutí a od Babiše,“ doplnil. Kolovratník v kraji kandidovat bude, objevil se na třetím místě.

Současně poukázal na dvojku kandidátky v Olomouckém kraji, Jaroslava Faltýnka; jedničkou je poslanec a exhejtman Ladislav Okleštěk. „Myslel jsem si, jestli před pana Faltýnka nedají nějakého lékaře nebo starostku. Bylo zajímavé, že vsadili opravdu na mužské duo a ještě navíc takových politických štik. To znamená opravdu razantních chlapů,“ řekl Kubáček.

Nad nominací Faltýnka se podivuje i politolog Tomáš Lebeda: „Je to smutné. Šance na dva mandáty v Olomouckém kraji nepochybně je.“



Pokud jde jinak o samotnou kandidátku, tak podle politologů je to od hnutí sázka na jistotu. „Vsadilo na prověřená jména a neriskuje,“ doplnil Kubáček.

Hnutí do voleb na přední místa vysílá téměř všechny členy vlády. Výjimkou jsou ovšem šéf školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch. „Ministr Plaga dávno oznámil, že kandidovat nebude, jeho vztahy s Andrejem Babišem nejsou dobré. Podobně Adam Vojtěch při opětovném nástupu do funkce oznámil, že kandidovat nebude. Jestli je to chyba, těžko říci, ale jeho odchod z funkce v loňském roce mu přece jen dost pošramotil politickou pověst,“ vysvětlil politolog Josef Mlejnek.

Kubáček jej doplnil, že kdyby Vojtěch kandidoval, mohlo by to ublížit jemu osobně i hnutí. „Už se tolikrát mluvilo o jeho konci a únavě z politiky, že pak velmi blbě funguje a zní, když politik řekne, že si to rozmyslel,“ dodal.