Politolog: Piráti a STAN ještě nemají vyhráno. Potřebují zmobilizovat voliče

Piráti a Starostové dnes zahajují svou předvolební kampaň. Co lze od jejich programu předpokládat?

Osobně si myslím, že jejich program bude mít několik aspektů. Zaprvé to bude pokus o pozitivní program do dalšího období po říjnových volbách, které bude o velké debatě jak bojovat proti pandemii dále - bez lockdownů a umrtvení mnoha oborů.

Druhé velké téma, ve kterém se Piráti nyní spíše topí, bude otázka daní, ekonomiky a kde sehnat peníze do státní kasy, aby bylo na investice, na chod státu, aby bylo na návrhy, které strany zvažují.

Posledním aspektem v rámci jejich kampaně bude spíše ukázka komunikace s lidmi, dostat se k nim a oslovit je.

Jak to myslíte?

Piráti i STAN totiž stále potřebují prodat koalici samotnou, protože spousta potenciálních voličů Starostů má problém s Piráty. Naopak někteří potenciální voliči Pirátů zase mají dojem, že Starostové jsou jen do počtu. Takže obě dvě strany potřebují lidem prodat smysl spolupráce a v čem je jejich koalice lepší než například koalice Spolu.

V posledních předvolebních průzkumech nicméně koalice Pirátů a STAN vítězí. Dá se tak říci, že spojení těchto stran jim opravdu pomohlo?

Ukazuje se, že část váhavých voličů, kteří nebyli pevnými voliči ani jednoho ze subjektů, ocenila tu spolupráci. Nicméně spousta lidí stále ještě není pevně rozhodnuta. Když se na to podíváte v detailu, tak čísla jsou sice velice hezká a sebevědomá, ale podpora je mělká a zatím spíše váhavá a nárazová. Piráti a Starostové tak budou muset přemýšlet, jak své voliče skutečně namotivovat a dostat k volbám.

Takže i když tuto koalici nyní prezentují jako vítěze předvolební průzkumy, nedá se říci, že by k vítězství měli Piráti a STAN našlápnuto? Ještě zdaleka ne. Ukazuje se, že trend mají dobrý, ale stále nemají jisté, že v den voleb se jejich potenciální voliči zvednou a dají jim hlas. Osobně si myslím, že budou mít velkou přetahovanou o voliče právě s koalicí Spolu. Část voličů se jim totiž překrývá.

Opozici, tedy i Pirátům a Starostům, je často vyčítáno, že jedou pouze program anti-Babiš. Promítne se i toto v jejich předvolební kampani?Rozměr anti-Babiš se v letošních volbách určitě objeví. Myslím si, že Piráti a STAN budou bilancovat slibované výsledky a nedosažené výsledky Andreje Babiše. Musí to ale udělat chytře, aby nepřepálili. Ukazuje se, že jejich voliči oceňují kritiku problémů, ale zároveň očekávají návrh řešení. Neústupný a zatvrzelý antibabišismus u voličů Pirátů a Starostů zkrátka nefunguje.

Zejména Piráti, ale nyní i Starostové jsou v poslední době pod palbou různých fake news. Nedávno se na sociálních sítích šířil obrázek s tím, že Piráti plánují navýšení daně z nemovitosti. Nyní se sociálních sítích šíří naopak seznam budoucích ministrů, kdy například Olga Richterová má mít ministerstvo pro migraci. Na co to podle vás ukazuje?

Potvrzuje to, že Piráti mají jednu z největších šancí uspět, jsou ostatním jednou z největších konkurencí. Mají šanci přilákat spoustu váhavých a nevyhraněných voličů, kteří jsou však nerozhodní a opatrní, je snadnější je odradit. Celé to poukazuje zejména na to, že letošní kampaň bude hodně ostrá, neboť jde o hodně. Jinými slovy se potvrzuje, že Piráti mají premiérské šance a proto už nyní kampaň proti nim je velmi tvrdá a bude ještě tvrdší.

Něčemu podobnému bude čelit i Babišovo hnutí a koalice Spolu a další politické subjekty. Podzimní kampaň bude zkrátka hodně špinavá. Zároveň si myslím, že ti, kteří fake news vypouštějí do veřejného prostoru, si uvědomují moc dobře, že Piráti mají nerozhodnuté voliče. Šířením podobných fake news tak mají mnohem větší šanci Piráty poškodit, než kdyby se něco podobného šířilo s ohledem na hnutí ANO či komunisty. Tyto strany mají velmi silné voličské jádro.

Jaké šance vy dáváte koalici Starostů a Pirátů v letošních volbách?Myslím si, že mají šanci zabodovat, ale zdaleka si nejsem jist, že budou první a hlavně s takovým odstupem. Myslím si, že čísla, která se nyní objevují, tak zatím nevypadají jako reálná, protože je tam spousta lidí, kteří neví, zda k volbám půjdou.

Piráti a Starostové budou muset vymyslet způsob, jak zmobilizovat voliče pro svou společnou značku, a to není nikdy nic jednoduchého. U nás i ve světě se ukazuje, že když máte mobilizovat voliče pro koalici, tak je to mnohem složitější, než když je to pouze pro jednu stranu.