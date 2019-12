Kalousek tleská, Filip se bouří. Vlasovci v Řeporyjích stále rozdělují

„Zahraniční politiku provádí vláda, nikoliv samosprávné celky. V tomto případě se jedná o iniciativu zastupitelstva městské části Praha - Řeporyje, které svou aktivitu s Ministerstvem zahraničních věcí nijak nekonzultovalo. Vzhledem k tomu, že ctíme zásady demokratického státu, nemohou vláda ani ministerstvo zasahovat do jednání o rozhodování těchto samospráv,“ uvedl pro iDNES.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Jeho stranický kolega Jaroslav Foldyna je k záměru daleko kritičtější.

„Je to velmi trapné, úlohu vlasovců je nutné zmínit, o tom vůbec nepochybuji, ale glorifikovat je tímto způsobem je naprosto nepřijatelné. Že se k tomu ještě nevyjádřila česká vláda, ministr zahraničí a premiér je smutné. Kazí to renomé České republiky a české zahraniční politiky. Je to skandální,“ řekl Foldyna.

Miroslav Kalousek z TOP 09 naopak rozhodnutí radnice přivítal. „Zastupitelstvo schválilo záměr jednomyslně. Myslím, že 300 lidských životů položených za osvobození Prahy, si pomník zaslouží. Blahopřeji Pavlu Novotnému a ruská propaganda ať se třeba zalkne...“ uvedl politik na svém twitterovém profilu.

A k podpoře se přidala i jeho stranická šéfka Markéta Pekarová Adamová. „Jednomyslnost rozhodnutí řeporyjských zastupitelů vystihuje váhu, kterou tato městská část zbudování pietního místa dává. Ráda se na něj, až bude dokončeno, přijdu podívat,“ uvedla pro iDNES.cz.

Oporu má Novotný i v domovské ODS. Pomník vlasovcům nevadí ani předsedovi Petru Fialovi, ani například šéfovi poslanců ODS Zbyňkovi Stanjurovi. Vlastně ho v ODS kritizuje akorát šéf Senátu Jaroslaslav Kubera. „Já bych to nepodporoval, jsem odpůrce. Nejsem ani příznivcem pojmenovávání náměstí a ulic po někom, pak se vždycky ty názvy mění. Nestavěl bych to, nejde o těch tři sta vojáků, tyhle věci už do téhle doby nepatří, to jsou historické věci,“ prohlásil.

Nápad postavit pietní místo k uctění Ruské osvobozeneckou armády, jak se vlasovcům oficiálně říká, je obzvlášť citlivý pro Ruskou federaci. Diplomaté se proti záměru ostře vyhradili na konci listopadu s vysvětlením, že takový pomník by byl z jejich pohledu porušením závazků České republiky jako účastníka Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968.

Ke kritice přistoupilo velvyslanectví i po rozhodnutí zastupitelů. Na Facebooku napsalo, že řeporyjské rozhodnutí nemůže vyvolávat nic jiného než pocit hlubokého rozhořčení. „Zvláštní cynismus toho, co se pravě odehrává, spočívá v tom, že pomník vlasovcům, kteří v různých obdobích byli součástí útvarů Wehrmachtu a SS, místní samospráva plánuje postavit u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války. Vyvolává rozpaky, že takové iniciativy nachází podporu v zemi, jež zažila hrůzy Lidic a Ležáků, kde páchali zvěrstva zločinci, kteří nosili stejnou vojenskou uniformu,“ uvedla ambasáda.



Komunisté se bojí přepisování dějin

Rozhodnutí řeporyjských zastupitelů se nezamlouvá ani českým komunistům. „Považuji to při respektu k právu samosprávy na takové rozhodnutí za chybný krok, který jen nahrává tendencím na falešné přepisování historie. Kdyby si zastupitelé přečetli vlastní kroniku, tak by zjistili, že to je chyba a peníze je možné využít pro potřeby vlastních občanů účelněji,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Jenže místní mají na roli vlasovců jiný názor. „Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci, než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“ napsal starosta Novotný ve svém dopise Ruské federaci a Vladimíru Putinovi. Reagoval tak kritiku ruské ambasády.

O tom, že nejde o izolovaný názor starosty, svědčí i podpora zastupitelů. Pro návrh hlasovali jednomyslně. „Chceme říci, že (vlasovci) pro Prahu a Pražany udělali hodně tím, že vyslyšeli názor vedení povstání a povstání pomohli, v Praze jich zahynuly stovky, úplně při tom chápeme, že tím třeba chtěli vykoupit zločiny, které napáchali,“ popsal dříve místostarosta Řeporyjí David Roznětinský (Zelení).