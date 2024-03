Nepřijatelné, říká Okamura o reformě penzí. ANO o ní promluví s prezidentem

„Je to nepřijatelný návrh na zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a zpomalování nově přiznaných důchodů od roku 2026. Co se týče náročných profesí, tak návrh přichází pozdě a je neúplný,“ řekl pro iDNES.cz předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Dodal, že jeho hnutí bude požadovat předložení analýzy a odborné studie, proč nejsou zohledněny další rizikové faktory, například psychická zátěž.

Pokud mi má osmdesátiletý lékař operovat srdce, je to problém, míní Juchelka

Opoziční hnutí ANO chce po ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) analýzu dopadů plánovaných změn v penzích u třetí kategorie náročných profesí. Pracujícím seniorům by ANO jejich aktivitu zohlednilo v důchodech, nikoli snížením sociálních odvodů, jak navrhuje Jurečkův úřad.

O plánu úpravy předčasných odchodů do důchodů pro náročné profese a o tom, jak změny penzí ovlivní praxi, budou zástupci ANO jednat v úterý s prezidentem Petrem Pavlem. Stínový ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka považuje za důležité se dozvědět, kam úpravy důchodů připravené vládou ve třech vlnách parametrických úprav míří.

„Zda je cílem změn, že já dám svá vnoučata do autobusu osmdesátiletému řidiči, který je vezme na výlet, bude to zásadní problém. Stejně, jako když mi bude osmdesátiletý kardiolog operovat srdce,“ uvedl Juchelka.

V Jurečkově návrhu předčasných důchodů pro náročné profese mu schází konkrétní výčet pracovních pozic z třetí kategorie, kterých se změna má dotknout. „Zajímají mne zdravotníci, třísměnné provozy, prašnost,“ vyjmenoval.

Návrh upravuje růst důchodového věku podle doby dožití, minimální důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívější penzi pro náročné profese. Budou to například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl Jurečka.

Výčet těžkých profesí má vycházet z nynějších čtyř kategorií prací. Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Jurečka řekl, že dřívější nekrácený důchod má být možný pro celou čtvrtou kategorii, což se týká asi 18 tisíc osob a část lidí z kategorie třetí. Ze třinácti rizikových faktorů u třetí kategorie chce Jurečka brát v potaz fyzickou zátěž, vibrace, teplo a chlad. „Týká se to 118 921 lidí,“ řekl v pátek ministr práce a sociálních věcí.