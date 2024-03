PŘEHLEDNĚ: Zvýhodnění pracujících důchodců i dřívější odchod do penze

Resort práce a sociálních věcí dokončil zákon k reformě penzí. Počítá se v něm s tím, že věk odchodu do důchodu se bude prodlužovat nad 65 let.„Populace stárne, dožíváme se vyššího věku, rodí se výrazně méně dětí, mladí lidé na pracovní trh přicházejí později. Je potřeba změnit poměr počtu pracujících ku počtu důchodců,“ zdůvodnil potřebnost změn ministr Jurečka.

Co se už od 1. ledna příštího roku může měnit, mapuje iDNES.cz.

V čem si budoucí důchodci pohorší?

Věk 65 let neotevírá brány penze. Hranice pro odchod do důchodu se bude postupně prodlužovat, z práce budou tedy odcházet stále starší a starší lidé. A to podle doby dožití daného ročníku, což je údaj, který vyčísluje Český statistický úřad. Reforma také počítá i s nižším výpočtem nových penzí. Garantovaný minimální důchod bude ve výši 20 procent průměrné mzdy.

Kdo půjde dříve do penze?

Jurečka vyjmenoval jen některé z profesí, kterých se až pětiletý dřívější odchod do důchodu může týkat. Jsou mezi nimi zdravotní sestry se specializací, dále lidé, kteří pracují v osobní péči ve zdravotní nebo sociální oblasti, hasiči, pracovníci v lesnictví, kováři, skláři, horníci, zedníci, kamnáři, dlaždiči, slévači, modeláři, řezači plamenem či obsluha obráběcích strojů.

Dřívější odchod do důchodu podle nových pravidel se má podle Jurečkových výpočtů týkat asi 120 tisíc lidí.

Jak se bude posuzovat, kdo už smí do penze?

Klíčem je kategorie náročnosti profesí. Ty jsou celkem čtyři podle toho, zda pracovníka ovlivňují rizika jako nadměrný hluk, prach, teploty nízké i vysoké, biologické či chemické látky, přílišná fyzická zátěž a další.

Zaměstnavatelé už dnes vyplňují, kolik lidí a na jakých profesích u nich pracuje a do jakých kategorií náročnosti spadají. Novinka v podobě dřívějšího odchodu do důchodu se bude týkat všech ze čtvrté, tedy nejrizikovější kategorie.

U části povolání ze třetí kategorie je určujícím faktorem celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a chladem. Nebude možné, aby evidenci zaměstnavatelé zpětně měnili. Na správnost dohlíží třeba i krajští hygienici.

O kolik let se zkrátí doba v zaměstnání?

Důchodový věk se u náročných profesích může podle Jurečkova plánu snižovat v několika vlnách. Za zhruba deset let práce, které odpovídají asi 2 200 směnám v rizikovém prostředí, půjdou lidé do penze o 15 měsíců dříve. O dva a půl roku dříve na odpočinek by mohli jít lidé po odpracování 4 400 směn, tedy asi po 20 letech v náročné profesi.

Další měsíc se bude z produktivního věku v práci ukrajovat za každých dalších odpracovaných 74 směn. Nikdy však lidé neodejdou dříve než 60 měsíců před řádnou dobou důchodu stanovenou pro všechny. Nejvíce se tedy sníží důchodový věk o 5 let.

Mohu pobírat důchod a zároveň pracovat?

Ano. A ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu chce lidi ještě víc motivovat. I kvůli tomu, aby se systém důchodů ve stárnoucí společnosti nezhroutil. Těm důchodcům, kteří budou vydělávat, by se mohly snížit sazby pojistného o 6,5 procenta. Myslí se jak na zaměstnance, tak na OSVČ.

Aktuálně podle resortních dat pracuje na smlouvu 270 tisíc českých důchodců. „Dalších až 230 tisíc lidí, které vyčísluje Český statistický úřad, zřejmě pracuje na dohody,“ poznamenal ministr.

Jak se změny dotknou zaměstnavatelů?

Zaměstnavatelé by měli za pracovníky v náročné profesi platit vyšší sociální odvody o pět procentních bodů. Sazba by se jim měla podle návrhu zvedat postupně od příštího roku až do roku 2028.

S čím reforma počítá u rodičů?

Jurečka plánuje změnit dosavadní systém nejen pro náročné profese. Velká změna se dotkne rodičů, které resort v návrhu plánuje zvýhodnit. Reforma zavádí místo dosavadního výchovného u prvního a druhého vychovaného dítěte rodinný vyměřovací základ.

Znamená to, že do odpracovaných let se bude rodiči počítat i doba, kterou strávil s dětmi doma. A to jako by pobíral průměrnou mzdu. „Přihlédneme ale k tomu, pokud člověk před nástupem na rodičovskou a po jejím ukončení bral více než byla průměrná mzda. Vyměřovací základ zavedeme i pro ocenění doby péče o osoby blízké, které jsou na péči závislé,“ doplnil Jurečka.

Jaký bude dopad na státní rozpočet?

Jurečka v návrhu vyčíslil, že představená reforma zapříčiní, že se do státního rozpočtu vybere o 4 miliardy korun ročně méně. To by však měla vyrovnávat úspora v podobě nenavyšování důchodů. „Při nezměněném počtu pracujících důchodců převáží pozitivní dopady za 15 let. Při zvýšení zaměstnanosti o 10 procent již za 7 let,“ tvrdí ministr.