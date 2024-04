Hnutí SPD si zvolí nové vedení. Zdravici na sněmu pronesou Zeman i Klaus

Jednání konference organizátoři naplánovali na sobotní odpoledne. V hotelu Duo se ho zúčastní 250 delegátů. Zdravice pronesou bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, sdělila mluvčí strany Barbora Šťastná.

V případě Klause se bude jednat o zdravici přes video, doplnila. Zeman podle ní sice potvrdil účast, ale vzhledem k jeho hospitalizaci se bude podoba jeho příspěvku odvíjet od zdravotního stavu.

Cílem je zlepšit život v Česku

Mezi hosty zasedne předsedkyně neparlamentní Trikolory Zuzana Majerová, uskupení bude s SPD spolupracovat v nadcházejících volbách. Okamura na únorovém sněmu Trikolory uvedl, že mají společně velkou šanci uspět ve všech třech letošních hlasováních, tedy červnových eurovolbách i podzimních volbách senátních a krajských.

Obě uskupení mají podle něj stejný cíl zlepšit život v Česku a stejný názor na to, co zemi škodí a co jí prospěje.

Hnutí SPD na české politické scéně figuruje od června 2015, kdy ho po vnitrostranických sporech a odchodu z Úsvitu přímé demokracie založil Okamura. S SPD uspěl v parlamentních volbách v říjnu 2017 i o čtyři roky později.

V letech 2017 až 2021 byl místopředsedou Sněmovny, o funkci se opakovaně ucházel i po posledních sněmovních volbách, zvolen ale nebyl. Nyní se podpora SPD pohybuje podle průzkumů mínění kolem deseti procent.