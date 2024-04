Exposlanec ODS Šťastný, lékař bývalého prezidenta, se pokouší za ANO o návrat

Má zatím nominaci od ANO z Prahy 12. „Máme ve středu krajský sněm, samozřejmě potom finálně to schvaluje celostátní předsednictvo,“ uvedl předseda pražské organizace ANO Ondřej Prokop.

„Já určitě podporuji Borise Šťastného, protože si myslím, že takové osobnosti potřebujeme. Zná Prahu a byl dlouholetý člen ODS, ze které odešel kvůli tomu, že se ODS změnila a už dnes nereprezentuje konzervativní pravicové názory, který měla dřív,“ řekl iDNES.cz Prokop.

„Nominace pana Štastného je stále v procesu a řeší se. Ještě nejsem rozhodnutý, vyslechnu si kolegy,“ uvedl zdrženlivěji místopředseda ANO Robert Králíček.

Byl poradcem Klause, je Zemanovým lékařem

Štastný byl poradcem bývalého prezidenta Václava Klause, v letech 2006-13 poslancem za ODS, v letech 2010 až 2012 byl předsedou pražské organizace ODS. O rok později ze strany vystoupil.

Založil největší síť ústavů pečujících o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou v České republice, kterou pak prodal skupině Penta.

Je ošetřujícím lékařem z kliniky Respimed, jejíž lékaři a sestry domácí péče pečují o bývalého prezidenta Miloše Zemana. 28. října 2022 mu exprezident Zeman udělil medaili Za zásluhy.

„Já bych se rád zasadil o zastavení politiky současné nekompetentní vlády, jsem přesvědčený o tom, že škodí naší zemi, škodí nám všem, kdo tady žijeme a věřím, že i občané, voliči to v podzimních volbách pochopí. Dnes Senát je prezentovaný jako pojistka demokracie, ale s drtivou většinou vládní většiny těžko může roli pojistky plnit,“ řekl iDNES.cz Štastný.

Dal si i přihlášku do hnutí ANO, ale o té zatím opoziční hnutí nerozhodlo. „Příliš nepatřím k lidem, kteří by se chtěli schovávat za nějakou nestranickost nebo nadstranickost, proto jsem pokládal za samozřejmost ve chvíli, kdy jsme začali hovořit o té kandidatuře, současně podat přihlášku,“ řekl bývalý občanský demokrat, který se v dříve profiloval jako bojovník za prosazení protikuřáckého zákona.

„Žádné další další ambice nemám,“ odvětil na dotaz, zda kromě kandidaturu do Senátu má další politické ambice v opozičním hnutí Andreje Babiše.

Šťastného manželkou je mluvčí SPD

V době, kdy se šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura vehementně hlásí o to, že by měl zájem o koalici s ANO po příštích volbách do Sněmovny, a kdy se různí politici z Babišova hnutí už vyjádřili, že ji neplánují kvůli rozdílným názorů na setrvání v Evropské unii, je zájemce o kandidaturu do Senátu za ANO Šťastný v jedné věci unikát.

Jeho manželkou je totiž mluvčí hnutí SPD Barbora Šťastná a mohou tedy vztahy ANO a hnutí Tomia Okamury řešit i doma. „My se opravdu o politice doma nebavíme,“ odvětil Šťastný na dotaz, zda musí doma někdy řešit rozmíšky kvůli politice.

„Kdybych se chtěl bavit s někým SPD, tak já jsem s Tomiem Okamurou chodil na stejnou základní školu Nad vodovodem v Praze a s panem Radimem Fialou jsme seděli v poslaneckých lavicích dvě volební období prakticky za sebou,“ řekl Štastný. To byl ale ještě Fiala poslancem za ODS, zatímco teď vede poslanecký klub SPD.

„Jak vyplývá z popisu profese mluvčí politické strany, měla bych komentovat pouze věci týkající se mého zaměstnavatele, nikoliv soukromé záležitosti. Boris se rozhodl jít svojí politickou cestou a já to respektuji. Vnímám, že má v tuto chvíli raději Babiše než mne,“ uvedla pro iDNES.cz Barbora Šťastná.