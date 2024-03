Ekonomika na tom není dobře, jen se chvástáte, opřel se politik SPD do experta ODS

Podle ekonomického experta ODS na tom budou domácnosti letos lépe Prudkou inflaci se podařilo zkrotit, očekává se i větší spotřeba. „Z čísel vidíme, že spotřeba domácností poroste. I díky tomu, že vláda přijala spoustu sociálních opatření, jsme ekonomickou situaci zvládli,“ prohlásil v diskusi Skopeček.

„Optimismus lze čerpat i z toho, že inflace je již měsíc na svém dvouprocentním cíli. Dvojciferná inflace je něco, co České republice ekonomicky nesluší. Už od dob Aloise Rašína jsme byli velmi zodpovědní,“ dodal.

Svému protivníkovi v debatě vyčetl, že on i jeho strana lidi strašili. „Neustále jste tu mluvili o tom, že nastane sociální rozvrat. Nic takového ale nenastalo a lidé to zvládli. Vy jste strašili, že firmy budou krachovat. I když se jim může dařit lépe, tak k řetězovému bankrotu nedošlo,“ opřel se do poslance SPD Skopeček. „Váš pesimismus a snaha vytřískat z toho co nejvíce politických bodů trčí jako sláma z bot,“ kritizoval.

Hrnčíř na to reagoval tím, že lidé se skutečně dobře nemají. „Rozhodně jsme nikoho nestrašili. V minulém roce ale ukončilo činnost 273 tisíc podnikatelů. To je nejvíce v historii České republiky. Pan Skopeček také možná neví, že jsme v recesi a jsme jedinou ekonomikou v Evropské unii, která se nedokázala vrátit na předchozí úroveň,“ řekl Hrnčíř.

Podle poslance SPD Skopeček současnou situaci zlehčuje. „Dopady ještě budou negativní a ekonomika na tom není dobře. Vy se tady chvástáte, že jste to dobře zvládli. Je to ale naopak,“ dodal Hrnčíř. Vládu také obvinil z toho, že „vypumpovala“ ČEZ a kvůli ní ted největší česká energetická společnost nemá dostatek financí

Místopředseda Sněmovny se vůči obviněním Hrnčíře ohradil. Podle svých slov netvrdí, že se lidé mají v současné době skvěle. „Já říkám, že by to mohlo být lepší. Váš pesimismus a malování čerta na zeď je snaha vytřískat z tohoto tématu politické body. Chcete se z toho vylhat. Například moc dobře víte, že drtivá většina těch ukončených živností byla pouze formální. Není tedy pravda, že by skončilo 273 tisíc podnikatelů se svou činností. Dobře to víte a přesto to zneužíváte,“ řekl Skopeček.

Řeč přišla i na česko-slovenské vztahy a především současné prezidentské volby na Slovensku. Do druhého kola postoupili bývalý ministr zahraničních věcí Ivan Korčok a bývalý premiér Peter Pellegrini, kterého „Na česko-slovenské vztahy nemá mít vliv, ať vyhraje ten či onen,“ uzavřel debatu Skopeček.