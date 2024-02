Česká ekonomika je zamrzlá. Fúze a akvizice klesly nejníž za pět let

Počet fúzí a akvizic českých firem tuzemskými nebo zahraničními investory loni klesl o 43 procent na 80, a byl tak nejnižší za pět let. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla poradenská společnost RSM. Hodnotila transakce minimálně v hodnotě vyšších desítek milionů korun. Investoři se stejně jako předloni zajímali především o maloobchod, logistiku, výrobní průmysl, automatizaci a digitalizaci a celkově IT služby.