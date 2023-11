Fúzím ani akvizicím se v Evropě nevedlo. Díky inflaci i úrokům se čeká obrat

Ve třetím čtvrtletí letošního roku trh ochladl více, že se čekalo. Počet transakcí klesl pod úroveň zaznamenanou ve druhém čtvrtletí roku 2020, tedy období pandemie. Konkrétně v létě tak došlo k poklesu počtu transakcí z celkových 2 917 z druhého čtvrtletí 2023 na 2 436.

Díky postupnému sbližování cenových očekávání investorů a majitelů firem předpovídá Deloitte M&A Index pro čtvrté letošní čtvrtletí mírný nárůst oznámených evropských transakcí o 7,7 procenta, tedy na 2 624 uzavřených obchodů. Tento výsledek značí mírnou korekci negativních výsledků v předchozím čtvrtletí.

„Současné tržní prostředí představuje značnou výzvu pro investory i majitele firem. Ti i nadále váhají, zda se odhodlat k prodeji za ceny nižší, než jaké byly na počátku roku 2022. S ohledem na měnící se situaci na trhu však existují pádné důvody, proč by měli strategičtí investoři akvizice zvážit,“ říká Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte.

Nižší inflace pomůže

Rozhýbat trh by měl trend klesající inflace. Podle nejnovějších údajů klesla inflace v eurozóně na dvouleté minimum, zatímco Evropská centrální banka zvýšila sazby na nejvyšší úroveň od roku 2008 a naznačila, že se sazby blíží svému vrcholu.

Podobně je na tom také Česko, i když říjnová inflace přerušila několikaměsíční pokles meziroční inflace. Spotřebitelské ceny v říjnu totiž meziročně vzrostly o 8,5 procenta, což je o 1,6 procentního bodu více než v září. Do meziroční vykázané inflace ale promluvil hlavně vládní úsporný tarif na energie. Ten totiž loni v říjnu zlevnil domácnostem energie, což statistici zahrnuli do výpočtu inflace – cenu energií to ale ovlivnilo pouze „na oko“ ve skutečnosti totiž byly dál drahé. Letos už přitom tarif nepůsobí, proto inflace zase zrychlila.

Tarif přestal platit v lednu loňského roku. Trh i ČNB tak i z toho důvodu čekají, že inflace v lednu prudce spadne zhruba ke třem procentům.

Velké oživení by tak fúze a akvizice v Česku mohly zažít příští rok. To totiž pravděpodobně klesne inflace a i sazby by dle očekávání trhu měly být nižší, zároveň bude motivační i konsolidační balík.

Ten totiž zahrnuje také novinku, kterou je zdanění příjmů z prodeje podílů ve firmách i cenných papírů. Dosud platí, že v závislosti na typu firmy stačí podíl držet tři či pět let. Jakmile uplynou, prodej je bez daně. Nově ale má být hranice pro nezdanění stanovena na 40 milionů korun. Z čehokoli nad tento strop si stát vezme svůj „desátek“.

Původně měla novinka platit už příští rok. Na poslední chvíli ale prošel pozměňovací návrh, který platnost odsouvá na rok 2025.