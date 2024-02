Ekonomiku čeká růst. Stoupnou mzdy, mírně i nezaměstnanost, říká prognóza

Česká ekonomika by se letos mohla konečně vrátit na předpandemickou úroveň. Podle prognózy České bankovní asociace by se hospodářský růst měl dostat na 1,2 procenta. Po několika dlouhých letech se také obnoví růst reálných mezd, nezaměstnanost by se ale měla mírně zvyšovat.