Okolní země startují, český hospodářský motor zůstane zadřený, říkají prognózy

Evropská komise predikuje, že slovenské hospodářství letos stoupne o 2,3 procenta. Ještě o jednu desetinu lépe si má vést nedaleké Maďarsko a hospodářského růstu ve výši 2,7 procenta se má dočkat Polsko. Česká republika si ale nejspíš povede mnohem hůř. Evropská komise odhaduje, že tuzemské hospodářství stoupne v roce 2024 jen o 1,1 procenta.

„Výkonnost českého hospodářství letos stoupne, růst ale nebude nijak výrazný. Velkou měrou by se na něm měly podílet české domácnosti, které podle předpokladů začnou znovu více utrácet. Pomůže tomu nižší inflace i obnovený růst mezd, který by se v nominálním vyjádření měl dostat na úroveň 6,5 procenta,“ řekl pro iDNES.cz hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Prognóza společnosti Cyrrus z konce letošního ledna přesto upozorňuje, že na úroveň před covidem se tuzemské hospodářství nedostane ani letos. Česko je totiž velkou měrou postavené na výkonnosti průmyslu, který v posledních měsících doplácí na slabou poptávku ze zahraničí či vysoké ceny energií.

Průmysl výraznější oživení očekávat nemůže

V loňském roce tuzemský průmysl klesl o 0,4 procenta, což je nejhorší výsledek za poslední čtyři roky. Podnikům chybí nové zakázky, problémy má hlavně těžký a chemický průmysl. S potížemi se potýká i sektor elektroniky a velké výzvy stojí také před automobilkami.

„Firmy stejně jako předchozí měsíce zaznamenávají vlivem slabé poptávky pokles objemu výroby i počtu nových zakázek a zdá se, že k oživení dojde nejdříve v polovině letošního roku. Vlivem nízké úrovně využitých kapacit firmy zastavují nábory zaměstnanců a v některých firmách dochází dokonce k propouštění,“ říká ekonom Filip Pastucha ze společnosti Deloitte.

Data České spořitelny rovněž ukazují, že v letošním lednu došlo v českém průmyslu k silnému poklesu nálady. „Ta navíc zůstává hluboko pod svým dlouhodobým průměrem. Nepříznivý vývoj signalizuje i PMI (indikátor, který značí sentiment ve výrobním sektoru, případně v celé ekonomice., pozn red.), německé PMI či německý IFO index, hlavní ukazatel ekonomické aktivity v Německu,“ komentují vývoj průmyslu analytici České spořitelny.

Pokles inflace a s ní spojený nárůst reálný mezd se nejspíš v roce 2024 pozitivně propíše do spotřeby domácností, která už loni tuzemské ekonomice částečně pomohla. Domácnosti v reálném srovnání více nakupovaly zboží krátkodobé a střednědobé spotřeby, více utrácely za služby. Zatím se ale nehrnuly do pořizování aut a dalšího dlouhodobého zboží. V roce 2024 by se to ale mohlo změnit.

Další země Visegrádu Česko letos nepřekoná

I přesto renomované instituce nepředpokládají, že by růst tuzemského hospodářství většinu okolních zemí překonal. Všechny zbývající země Visegrádské čtyřky si tak po hospodářské stránce povedou nejspíš lépe a ještě více se tedy nejspíš budou rozevírat ekonomické nůžky, které mezi státy v posledních pěti letech vznikly.

Údaje národních statistických úřadů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska ukazují, že v minulém roce se Visegrádská čtyřka dělila napůl. Česká a maďarská klesly (o 0,4, respektive o 0,9 procenta), slovenská a polská naopak stouply (o 0,2, respektive o 1,1 procenta).

„Je nesporné, že Česko začíná zaostávat. Nízký reálný výstup a obecně nedostatek velkých investic v loňském roce komplikoval možný restart tuzemské ekonomiky. Více než kdy jindy jsou nutná prorůstová opatření, ke kterým může přispět stát. Od zlepšení podnikatelského prostředí či zjednodušení povolovacích procesů až po efektivní podporu klíčového byznysu,“ komentuje situaci Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Za strádání může i Německo

Hospodářské strádání České republiky souvisí i s velkou závislostí na sousedním Německu. Země je totiž pro české firmy velmi důležitým obchodním partnerem. Velká část tuzemské produkce směřuje právě tam. I pro ostatní země Visegrádu je Německo důležité, proti Česku však méně.

Na Německu je závislá třetina českého a čtvrtina maďarského vývozu. Slovensko do Německa podle výpočtu společnosti S&P Global posílá pětinu svého exportu. Polsko se považuje za méně ohrožené díky síle své diverzifikovanější domácí ekonomiky. Jeho export je méně závislý na výrobě automobilů.

Prognóza Evropské komise ukazuje, že kromě Česka všechny země Visegrádské čtyřky v roce 2024 v meziročním srovnání překonají dvouprocentní hospodářský růst. Očekává se nárůst spotřebitelské důvěry, klesání úrokových sazeb i vyšší investiční aktivita firem.