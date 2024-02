Hádka kvůli výpovědím bez důvodu. Středula se obořil na bankéře Kovandu

„Vy mi chcete říct, že zaměstnanci a jejich nepropouštění je důvodem pro takzvaný nízký výkon české ekonomiky? To je lež,“ čílil se Středula v pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima News. Za jeden z největších podílů HDP podle něj nemohou zaměstnanci ani zákoník práce, nýbrž stát.

Svými tvrzeními se dostal do ostré přestřelky s Kovandou, který tvrdil, že Česko potřebuje ekonomiku, v níž bude snazší propouštění zaměstnanců. „Aby mohlo docházet k tomu, že lidé budou pracovat na takových pozicích, na nichž jsou nejproduktivnější,“ vysvětloval ekonom. „Aby si zkrátka mohli lidé vybrat kariéru, která jim nejvíc sedí. To se teď neděje, a dochází k zombifikaci české ekonomiky, řada firem je neperspektivních,“ dodal Kovanda.

To, zda je firma produktivní a perspektivní je ale podle Středuly záležitost zaměstnavatele, a ne zákoníku práce či zaměstnanců. „Žijete v neexistujícím světě,“ obořil se nakonec na Kovandu a zeptal se ho, zda vůbec někdy četl zákoník práce.

Roztržka mezi odborářem Středulou a ekonomem Kovandou přichází pár dní poté, co Národní ekonomická rada vlády (NERV) předložila návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. Zaměřila se i na trh práce, který je potřeba podle ní rozpohybovat – například umožněním výpovědí bez udání důvodu.