Jurečka představí profese, v nichž bude možné odejít předčasně do důchodu

„Počítáme s tím, že tam budou lidé ze čtvrté kategorie a lidé ze třetí kategorie, kde vezmeme některá tak zásadní rizika, u kterých je naprosto jednoznačný negativní dopad na lidské zdraví a my nemůžeme a nedokážeme toho člověka ochránit,“ uvedl Jurečka debatě na CNN Prima News.

Jako příklad uvedl těžkou fyzickou práci nebo výkon povolání v extrémních teplotách. Zaměstnavatelé budou za tyto pracovníky odvádět o pět procentních bodů vyšší sociální pojištění, podotkl ministr.

„Zajímáme mě ten konkrétní výčet profesí,“ reagoval Aleš Juchelka. „Budu se ptát na konkrétní jednotlivé profese, které z toho vypadly.“

Do čtvrté kategorie spadá zhruba 18 000 lidí, do třetí asi 450 000. Juchelkovi nedá smysl, proč by podle ministerských plánů předčasně do důchodu nemohli jít všichni pracovníci třetí kategorie, ale jen zhruba 120 000 z nich. „Pan ministr prostě šetří na těch důchodech,“ uvedl, což Jurečka odmítl.

Podle ministra je třeba se na výčet podívat podle toho, která zdravotní rizika nelze eliminovat. „Není dneska úplně svářeč jako svářeč,“ podotkl. Záleží, v jak vyspělém provozu pracuje a jakou používá svářecí techniku,“ řekl Jurečka. Podle něj je třeba vytvořit co nejvíce férový systém i ve vztahu k zaměstnavatelům.

Hosté v debatě řešili také nový systém dávek, jejímž cílem je zlepšení a zacílení podpory. „Pohorší si pouze ti, kdo nechtějí absolutně spolupracovat,“ řekl Jurečka. „Všichni ostatní, kdo budou aktivní, si polepší.“

Juchelka souhlasí s myšlenkou „bez práce nejsou koláče“. Má ovšem ke změně otázky, které je podle něj nutné zodpovědět. Detaily paragrafového znění mají být podle Jurečky známy na konci března.

„Podezřívám pana ministra, že on vždycky píárově vyjde každý týden s nějakou novou tiskovou konferencí,“ řekl Juchelka. „Nic ale vlastně není uděláno do toho detailu, protože potom se všechno dopočítává na ministerstvu. Řekne, že detaily budou známy na konci března. Ono se na to velmi těžko reaguje, protože potom ty výpočty už záleží na těch konkrétních detailech.“