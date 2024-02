Jednání Pavla a opozice o důchodové reformě bude dřív, než ji schválí vláda

Na vládu proto ani zatím nepřinese seznam těžkých profesí. Lidé, kteří v nich pracují, mají mít šanci odejít dříve do důchodu, aniž by jim byly kráceny penze.

„Vláda to projednávat nebude a ještě nemůže, v příštích dnech to budeme odesílat na vládu jako součást návrhu celé důchodové reformy. Tedy reálně to ještě bude projednávat legislativní rada vlády a pak vláda,“ uvedl Jurečka.

Odborům vadí „nekonečný“ věk odchodu do penze, zaměstnavatelé ocenili odvahu vlády

Důchodová reforma, včetně dřívějších penzí pro náročné profese, byla jedním z hlavních bodů pondělního jednání tripartity. „Nesouhlasíme s nekonečným věkem odchodu do důchodu,“ řekl šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

Označil za nepřijatelné, že podle pravidel, která připravila vláda, by narození v roce 2005 mohli jít do důchodu až v 70 letech.

Zcela jinak to vidí zaměstnavatelé. „Oceňujeme odvahu této vlády podívat se pravdě do očí,“ řekl po jednání prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Systém je podle něj beze změny neufinancovatelný. Považuje za správné postupné posouvání věku odchodu do důchodu podle délky dožití.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL minulý týden řekl, že jeho úřad spolu s resortem zdravotnictví dokončuje výčet profesí, jichž se má týkat dřívější důchod bez krácení pobírané částky.

V neděli v televizi Prima uvedl, že tento týden okruh náročných profesí představí a návrh důchodové reformy zároveň předloží vládě. Výčet náročných profesí má vycházet z nynějších čtyř kategorií prací.

Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Jurečka uvedl, že možnost dřívější penze by mohlo mít všech asi 18 tisíc pracovníků čtvrté kategorie a část ze 450 tisíc lidí z kategorie třetí. Zaměstnavatelé by na ně platili vyšší odvody. Odboráři prosazují, aby se dřívější penze týkala i všech lidí ze třetí kategorie.