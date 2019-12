Konopné kluby v Česku by byly fajn, soudí bývalý protidrogový koordinátor

13:21 , aktualizováno 13:21

Zřízení konopných společenských klubů, kde by bylo možné regulované užívání a pěstování konopí pro léčebné účely, by pomohlo závislým a přispělo k omezení černého trhu. Myslí si to bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Národní strategie proti závislostem do roku 2027 však s ničím takovým nepočítá.