Zkušenost s drogou má každý třetí Čech. Nejrozšířenější je pervitin

„Převážně se jedná o malé laboratoře provozované místními uživateli-dealery, kteří dodávají na domácí trh. V posledních letech se však objevila rozsáhlá zařízení provozovaná organizovanými zločineckými skupinami, které nepocházejí z Česka a jež vyrábějí metamfetamin pro ostatní evropské země,“ uvádí zpráva.

Podle Viktora Mravčíka z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost je pervitin hlavní problémovou drogou v České republice.

„Podle našich odhadů se v Česku vyrobí ročně šest až sedm tun. Část putuje zejména do oblastí Bavorska a Saska v Německu,“ řekl Mravčík. V roce 2017 bylo u nás 34,7 tisíc uživatelů této látky, což znamená, že několikanásobně převyšují počet uživatelů opiátů.

Počtem závislých na pervitinu je Česko v rámci Evropské unie podle Mravčíka výjimečné. U jednoho ze dvou klientů, kteří vstupují do protidrogové léčby je u nás pravidelně zaznamenáno užívání právě metanfetaminu, neboli pervitinu. Nejčastěji jsou pervitin a opiáty úžívány v Praze a Ústeckém kraji.

Na druhém místě přicházejí lidé do léčeben nejčastěji se závislostí na konopí.

V roce 2017 policejní složky v unijních zemích zabavily celkem 662 kilogramů pervitimi, z toho 93 kilogramů v Česku. V Turecku bylo ve stejném roce zadrženo 658 kilogramů metamfetaminu.

Obchod s drogami na internetu

Česko by se mělo v rámci boje proti drogám v budoucnu zaměřit i na internet. „Pro nás na dalších deset let bude velkou výzvou online prostředí jako takové. V průběhu let vznikají trhy s návykovými látkami právě na internetu,” uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

V rámci Evropské unie vyzkoušelo alespoň jednou v životě nelegální drogu 96 milionů lidí ve věku 15 až 64 let. Do léčby závislosti každoročně nastoupí 1,2 milionu lidí.

Za rok 2017 zemřelo v Evropské unii, Norsku a Turecku na předávkování 9 461 uživatelů drog. V České republice bylo z téhož důvodu zaznamenáno 42 úmrtí.