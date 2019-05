Dopady protikuřáckého zákona. Kuřáků ubylo hlavně mezi mladými lidmi

11:47 , aktualizováno 11:47

Takzvaný protikuřácký zákon koriguje kouření ve veřejných prostorách už dva roky. Analýza ukázala, že kuřáků ubylo především mezi mladými lidmi. Stejně jako hospitalizací kvůli infarktu srdce u lidí do sedmdesáti let a pobytů v nemocnici kvůli astmatu u lidí do čtyřiceti let.