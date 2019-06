Kouří nejvíc v Evropské unii, teď Řekové otevírají první nekuřáckou pláž

Vedení ostrova tvrdí, že zákaz kouření bere jako pilotní projekt, kterým chce turisty upozornit mimo jiné i na to, že cigarety představují velký ekologický problém. Nedopalky totiž tvoří velkou část odpadu, která se každoročně při úklidu najde na tamních plážích.

Se zaváděním nekuřáckých pláží už před lety začaly Francie a Španělsko, od letoška bude pro kuřáky zapovězená například i populární pláž v italském Bibione. Thajsko zavedlo přísné pokuty za kouření na některých plážích v roce 2017.

I přesto, že v Řecku platí protikuřácký zákon už sedmnáct let, místní obyvatelé si s ním těžkou hlavu nedělají. A to hlavně v restauracích, v dnešní době je nejméně 72 procent z nich stále ještě kuřáckých, což je podle Eurobarometru z roku 2017 evropský rekord. Za kuřáky se tu označuje 37 procent obyvatel, což je nejvíce v Evropské unii.

„Když jdu s přáteli do kavárny nebo do baru, trávím tam hodiny a ráda si zapálím. Je to zvyk, jehož bych se nerada vzdávala, kdyby měl být protikuřácký zákon skutečně dodržován,“ připustila šestatřicetiletá Maria.

Některé radnice a skupiny občanů se snaží přesvědčovat restaurace, bary a kavárny, aby zřídily nekuřácké místnosti.

„Když přijede turista do Řecka, okouzlí ho slunce, průzračné moře a výjimečné archeologické lokality. Překvapí ho ale taverny ponořené do tabákového kouře,“ říká ironicky Jorgos Balafutis, který založil internetové stránky akapnos.gr se seznamem nekuřáckých barů, kaváren a restaurací po celém Řecku.