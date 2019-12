KOMENTÁŘ: Povídání o oslech a lidech

16:00 , aktualizováno 16:00

Jedna jezuitská vánoční anekdota vypráví: „Chceme-li hledat pravzor Tovaryšstva Ježíšova, musíme jít do betlémského chléva. Zde leží Ježíšek v jeslích: otevře pravé oko a vidí – vola; potom levé a spatří – osla; a říká si: Tak to je tedy to Tovaryšstvo Ježíšovo.“