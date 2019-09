Vynález z Liberce mění špinavou vodu z Betlémské kaple na pitnou

Nabídnout vodu z kaple, v níž kázal mistr Jan Hus, žíznícím kolemjdoucím, se rozhodl umělec Richard Loskot. Vede ateliér na liberecké fakultě umění a architektury. Spolu se skupinou umělců, architektů a techniků nazvanou UAII vymyslel v rámci Husova jubilea projekt „Voda pro tebe“.

Skupina použila filtrační zařízení navržené Jakubem Hrůzou. Využívá nanovlákenné membrány vyvíjené v libereckém Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

„Membrány jsou určeny pro recyklaci mírně i silně znečištěných odpadních vod. Veřejné pítko je součástí výstavy Za pravdu, která připomíná 650 let od narození mistra Jana Husa, nejznámějšího českého reformátora, kazatele z Betlémské kaple,“ vysvětlila mluvčí Technické univerzity v Liberci Barbora Jónová.

Proměněná voda, jež získá nové využití, má připomenout Husův odkaz. „Pravdu nechápeme jako přesné a jediné správné tvrzení, ale jako rámec, na kterém jsme se dohodli v diskusi. Můžeme tak říct, že pravdu chápeme jako právo. Ta slova jsou si blízká. Právě mistr Jan Hus obhajoval nejen z kazatelny této kaple pravdu, že každý má právo rozumět Písmu svatému. A právo na vodu má podle mě také každý, i když ne každý k ní má přístup,“ vylíčil Richard Loskot.

Membrána odstraní nečistoty i bakterie

Nešlo by to bez přispění špičkové vědy. A umělec k ní neměl daleko. Ze sídla fakulty umění a architektury je to jen asi 50 metrů do vedlejší univerzitní budovy, v níž sídlí Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL.

Jakub Hrůza, jenž zde pracuje na Oddělení nanotechnologie a informatiky už před třemi lety světu představil unikátní nanomembránu. Ta dokáže nejen dešťovou, ale i odpadní vodu přeměnit na pitnou.

Vyvíjená membrána, která se už dnes používá k čištění odpadních vod, dokáže z vody účinně odstranit jak nečistoty, tak bakterie a další nebezpečné látky. Její provoz by měl mít i delší životnost, než dosud používané konvenční filtry s keramickými nebo kovovými membránami. Podle odborníků může tato metoda výrazně přispět k řešení nedostatku pitné vody, jež trápí velkou část naší planety.

Výstava Za Pravdu nabízí do 10. října 2019 výstavy, diskuze, koncerty, performance, promítání a další doprovodný program.