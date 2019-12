Betlémská hvězda? Spíš dvě planety u sebe, říká astronom

Vánoce jsou obdobím, kdy se lidé obracejí v myšlenkách k otázkám o smyslu vlastního bytí. Je to ideální čas, kdy by člověk měl pozvednout hlavu a zahledět se na hvězdné nebe. Možná v něm najde překvapivě mnoho odpovědí. Například o tom, co je slavná Betlémská hvězda, největší symbol Vánoc známý z Matoušova evangelia, evokující Ježíšovo narození. Byli to právě astronomové, kteří zjistili, že nejspíš nešlo o hvězdu a už vůbec to nebyla kometa, jak ji zobrazují malované betlémy.