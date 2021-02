Politika lži, nekompetentní vedení země. Opozice kritizuje postup vlády

Vláda kývla na výzvu hejtmanů a vyhlásila na dva týdny nový nouzový stav, který potrvá do 28. února. Začne o nedělní půlnoci a naváže tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončí. „Mám pro naše občany dobrou zprávu,“ oznámil po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš. Opozičním stranám poslal pozvánku k úternímu jednání.

Jako impuls k tomu, aby vláda přehodnotila svůj přístup k opatřením proti epidemii koronaviru, popsal situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je nutné schválit především pandemický zákon a nastavit program Covid nemocenská a spravedlivé kompenzace.

Podle lídra ODS Petra Fialy však premiér Babiš nepochopil situaci jako novou příležitost odpovědně jednat a rozumně rozhodovat, a hned se zas vrátil k politice lži.



„Jeho politický prospěch je pro něj, zdá se, víc, než zdraví a životy občanů Česka. To je vše, co k tomu mám chuť říct. Na mojí snaze jednat a změnit hloupou politiku vlády, která nás uvrhla do nejhorší situace v Evropě, aniž by byla schopna toto smutné prvenství řešit, to nic nemění,“ napsal.

„S Andrejem Babišem se jednat nedá. Když se daří, rád sbírá ovace. Když je země v krizi, hledá viníka všude jinde než u sebe. Musí převzít zodpovědnost za to, že pod jeho nekompetentním vedením země zemřelo meziročně o 17 000 Čechů více. Nadcházející jednání vlády a opozice bude ze strany premiéra pouze loutkovou hrou,“ myslí si předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Uvedla, že jen některá z vládních opatření se opírají o přesná data a jsou jednoznačně zdůvodněna.

Předseda lidovců Marian Jurečka napsal, že nevidí žádný posun k lepšímu, který by naznačoval, že vláda bude ochotna přehodnotit dosavadní nefunkční opatření vlády.

Opozice se schovává za vládu, tvrdí Filip

„Potvrzuje se, že řešením je skutečně dlouhodobý návrh SPD, aby vláda provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ji včlenila do nového tzv. pandemickeho zákona, čímž je možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu,“ napsal k situaci předseda SPD Tomio Okamura.

Předseda komunistů Vojtěch Filip uvedl, že je rád, že i hejtmani o čtyři týdny později požadují to, co chce KSČM. „Doufám, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o nové rozhodnutí co nejdříve, aby případně vyhlášení nouzového stavu nebylo protiústavní. Ukazuje se, že když má pravice nebo Piráti převzít odpovědnost, najednou se chtějí schovávat za vládu a nouzový stav, do této doby to mohli svádět na nás s teď najednou musí s pravdou ven,“ řekl.

Politologové: Vláda selhala, obrázek Česka je špatný

Podle politologů je vyhlášení nového nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů výsledkem selhání vlády při vyjednávání s opozicí. Dalším důvodem je podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy také to, že opozice nedohlédla potenciální dopady epidemie v případě rozvolnění opatření proti covidu-19.

Podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze budou nyní hejtmani z vládních stran více tlačit na to, aby se vláda snažila s opozicí lépe domluvit.

Kdo je vítězem situace, se zatím nedá říct, shodli se oba politologové. „Až pokud se podaří prosadit opatření, kterými hejtmani podmínili svou žádost, a zároveň pokud se ukáže, že šlo o opatření účinná a správná, pak teprve bude možné začít hledat případné vítěze,“ řekl Mlejnek.

Oba politologové se shodli také na tom, že současná situace v Česku dělá špatný dojem v zahraničí. Mlejnek připomněl, že Německo kvůli obavám z nezvládnutí epidemické situace už s ČR uzavřelo hranice. „Zahraniční politika je záležitostí vlády, vyjádřeními vytvářela dojem, že se tu děje něco, co není pod kontrolou,“ dodal Mrklas.