Opatření neudrží ani současný stav, ale zpřísnit už není jak, říká Prymula

Úprava dosavadních vládních nařízení v boji proti koronaviru je podle Prymuly možná, půjde ale jen o „kosmetické úpravy“. Lze diskutovat o opatřeních v obchodech nebo ve školách. Změnit se může používání roušek a jejich náhrada za respirátory. Přistoupit k razantnějším opatřením už podle něj ale není možné, soudí.



„Je jednodušší na tři týdny ekonomiku zavřít a jet poté v nějakém zmírněném režimu. Lidi už ale takový režim nechtějí. Spíše už to bude kosmetické dolaďování opatření. Jaká razantnější opatření by mohla přijít? Šlo by maximálně vyměnit roušky za respirátory,“ řekl.

Základním problémem je, že až 40 procent lidí současná opatření nedodržuje. Trasování a eRouška pak podle něj mají menší význam, než se předpokládalo. Řešení situace vidí v očkování populace.



Přednosta Ústavu biochemie 3. LF Univerzity Karlovy Jan Trnka není za současného stavu pro rozvolňování. Diskutovat je podle něj možné o otevření alespoň částí škol za striktního a pravidelného testování žáků. Za klíčový problém od začátku pandemie považuje komunikaci vlády.

Některá opatření by vláda podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky mohla revidovat. Nepřipadá mu rozumné, že kvůli uzavřeným provozovnám se služby poskytují u klientů doma. Bezpečnější mu připadá režim podle jasných pravidel v provozovnách. Důvody, proč lidé nedodržují opatření, jsou podle něj také ekonomické.

„Jsou to i ekonomické důvody, ale lidé toho mají už prostě dost. Místo, aby fungovala kadeřnictví, tak fungují provozy doma, což je jeden z příkladů. Zahnali jsme lidi do ilegality,“ zhodnotil Šonka.

Sněmovna ve čtvrtek neschválila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, na jehož základě kabinet omezoval většinu podnikatelských činností. Stav nouze by měl tak o půlnoci skončit. Vláda od pátku jedná s hejtmany o dalším postupu. Hejtmani zřejmě požádají o prodloužení nouzového stavu na 14 dní.