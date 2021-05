Penze se příští rok zvednou nad rámec zákona o 300 korun, shodla se koalice

Na základě zákonných pravidel by se příští rok měly podle ministryně financí Aleny Schillerové starobní důchody zvednout průměrně o 458 korun. Důchodová novela, kterou zveřejnila na webu vláda, počítala dosud navíc s valorizací o 200, či 300 korun. Koalice se dnes dohodla na vyšší z těchto částek. Podle Maláčové by mohl kabinet příslušný návrh zákonaschválit v pátek.



Jana Maláčová @JMalacova Pevná částka 300 Kč ke všem důchodům nad zákonnou valorizaci! Právě jsme se shodli na koaliční radě. Pomůže to hlavně nízkopříjmovým a osamělým důchodcům. A kde na to vezmeme? Dotáhneme digitální daň. @CSSD oblíbit odpovědět

Příští rok bude na dodatečné navýšení potřeba 10,6 miliardy korun, vyplývá z materiálu MPSV. V následujících letech to bude 10,9 a 11,1 miliardy. Schillerová novinářům řekla, že dohodu zapracuje do prvního návrhu rozpočtu, který musí předložit do konce května. „Tu částku budu muset uspořit na výdajové straně,“ řekla Schillerová.

Kabinet podle ní tentokrát neuvažuje o jednorázovém příspěvku po vzoru loňského covidového bonusu 5 000 korun. „To mělo jasné ekonomické důvody, tentokrát toto ve hře není,“ řekla. Rozhodnutí načasované před loňské krajské volby označovala opozice za uplácení voličů.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Částka má podle návrhu MPSV putovat do zásluhové části důchodu. Každý další rok tak při valorizaci dál o určité procento poroste.

Státní rozpočet skončil loni v deficitu 367 miliard. Letos se za první čtyři měsíce propadl o 192 miliard korun. V minusu je podle údajů ministerstva financí i systém důchodového pojištění. Na konci dubna jeho schodek činil 10,7 miliardy. Na penze se za první čtyři měsíce vybralo 170,1 miliardy korun, vyplatilo se 180,8 miliardy. Loni deficit důchodového systému dosáhl 40,6 miliardy.

Český systém penzí je silně závislý na ekonomickém cyklu. V době krizí se dostává do výrazných propadů, v čase konjunktury do mírnějších přebytků. Od roku 2010 byl v plusu jen ve dvou letech. Celkem od té doby do konce loňska výdaje na důchody překročily příjmy o 310,9 miliardy. Národní rozpočtová rada i další ekonomové opakovaně uvádějí, že by se penze měly zvedat jen podle zákonných pravidel, aby se problémy neprohlubovaly.

Vláda premiéra Andreje Babiše prosadila vyšší růst důchodů, než nařizuje zákon, i v předchozích letech. V lednu 2019 se průměrný starobní důchod zvýšil podle zákona o 600 korun a k tomu ještě o 300 korun. Loni se v lednu podle zákona přidalo v průměru 749 korun a k tomu navíc 151 korun. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci prvního čtvrtletí celkem 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrná starobní penze dosáhla 15 351 korun.