Maláčová: Zrušením superhrubé mzdy jsme si podkopli nohu, může za to Babiš s ODS

Problémy státního rozpočtu jsou na příjmové straně, uvedla Maláčová. „Zadlužení České republiky je obrovské, zejména kvůli nákladům na koronakrizi, stejně jako jinde ve světě. Zároveň jsme si podkopli nohu nezodpovědným zrušením superhrubé mzdy,“ řekla na úvod debaty ministryně. Jako viníka označila premiéra Andreje Babiše a opoziční ODS.

Podle Maláčové je třeba se podívat na to, jak ‚inteligentně‘ řešit výdaje, dodala v debatě. „Musím dbát na každého jednoho člověka v České republice. Ti lidé pracovali celý život, vybudovali naší zemi a lidé v důchodu berou 14 tisíc korun,“ hájila v debatě zvyšování důchodů.

Zákonná valorizace na příští rok by měla činit v průměru 450 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod překročil letos hranici 15 000 korun. Na konci prvního čtvrtletí vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení v průměru starobní penzi 15 351 korun.

Maláčová míní, že se důchodová reforma dá „při dobré vůli“ schválit ještě do podzimních voleb. „Udělám pro to maximum,“ prohlásila.

„Sekera, kterou jsme zaťali a kterou ještě budeme zatínat, má zajímavý rys. Málo jsme pomáhali zasaženým sektorům, ale zároveň jsme vytvářeli obrovské dluhy. To vyžaduje skutečně velké úsilí,“ řekl v debatě ekonom Mojmír Hampl, podle kterého peníze se státní kasy v době krize nepomohly tam, kde měly a i přesto je deficit ohromný.

„Během dvou let se dostáváme mezi čtyři země, které mají nejvyšší nárůst deficitu. Nemyslím si, že je nyní na místě zvyšovat důchody,“ hájil v debatě, že není potřeba zvyšovat důchody a peníze investovat na potřebnějších místech.



Zvýšení důchodů nad zákonnou valorizace považuje ekonom za nerealistický a populistický krok.

Vláda ANO a ČSSD při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15 000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 151 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni navíc prosadil kabinet mimořádný jednorázový příspěvek 5 000 korun.