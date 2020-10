Novým ministrem zdravotnictví bude Blatný. Pokud ho Zeman jmenuje

Poté, co premiér Andrej Babiš vyzval dosavadního ministra Romana Prymulu k rezignaci, vyrojilo se několik spekulací o jménech jeho možných nástupců. Nyní dva dobře informované zdroje z blízkosti premiéra potvrdily, že jediným kandidátem je Blatný. „Podle mých informací je to pan Blatný,“ řekl jeden ze zdrojů, druhý hovoří podobně. „Bude to on, pokud ho Zeman akceptuje a jmenuje,“ dodal druhý, který je o vyjednáváních informován.

Jan Blatný se ostatně v pátek objevil v budově Úřadu vlády, kde měl jednat s premiérem Babišem. Ani jeden z nich však účel schůzky nekomentoval, podle zdrojů z brněnské fakultní nemocnice ale skutečně šlo o nabídku postu ministra zdravotnictví.

Hematolog Jan Blatný navštívil Úřad vlády (23. října 2020)

Jméno kandidáta ovšem Babiš zatím odmítl uvést. „Je to velice dobrý kandidát, má mezinárodní zkušenosti,“ řekl premiér po jednání s prezidentem v Lánech. Zeman se s ním sejde v úterý, do úřadu by ho Babiš rád uvedl již ve čtvrtek.

Jan Blatný, který je podle informací MF DNES tímto kandidátem, je uznávaný dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a již půl roku také zdravotnickým náměstkem pro Dětskou nemocnici při Fakultní nemocnici Brno.

Kromě toho Blatný vyučuje na brněnské Masarykově univerzitě a je zakládajícím členem a koordinátorem Českého národního hemofilického programu.

Blatný se narodil v roce 1970 v Prostějově a Masarykovu univerzitu sám vystudoval. Na tamní lékařské fakultě získal jako první titul MUDr. poté, co absolvoval magisterský obor všeobecné lékařství. Na stejné fakultě poté vystudoval doktorský program pediatrie, v roce 2005 tak získal titul Ph.D. Před rokem pak byl habilitován docentem v oboru pediatrie.

Neznámý odborník

Blatného jméno je veřejně poměrně neznámé. „Toho neznám, tak k tomu nemohu říct žádné detaily,“ uvedl pro MF DNES Roman Prymula, jehož by Blatný měl nahradit.

„Ano, to jméno jsem slyšel. Pana Blatného ale osobně neznám, nemám informace o tom, jakou má kvalifikaci na tuto pozici.,“ nechal se pro MF DNES slyšet ministr zahraničí Tomáš Petříček. Právě tento fakt by mu ale paradoxně mohl pomoci. Zatímco bývalý ministr Adam Vojtěch byl spojený s vládní stranou ANO, Prymula zase dříve kandidoval za Zemanovce. Oproti tomu Blatný není spojený s žádnou politickou stranou.

Na poli hematologie je Blatný navíc uznávanou kapacitou. „Slušný, pracovitý, schopný člověk, který rozhodně skvěle rozumí dětské hematologie,“ popsal Blatného poslanec za TOP 09 a kolega z Fakultní nemocnice Brno Vlastimil Válek. Ten v nemocnici působí jako náměstek pro informatiku a několik let byl Blatného nadřízený.

Podle Válka má Blatný manažerské schopnosti, které ministr potřebuje, nyní má pod sebou asi tisíc lidí. Jak by si poradil na ministerstvu zdravotnictví, ale ukáže až čas.

Blatný několik let působil i v Irsku. Jeho silnou stránkou by mohl být fakt, že posledního půl roku sám pozoruje situaci s covidem-19 v nemocnicích. „Na rozdíl od Prymuly i Vojtěcha má praktické zkušenosti s tím, jak to nyní vypadá na JIP a na covidových odděleních. Ví, co jsou nemocnice schopny zajistit, co jim chybí. Informace o tomto má z první ruky,“ míní Válek.

Na post ministra Blatného doporučil ředitel brněnské fakultní nemocnice Jaroslav Štěrba. „V brněnském zdravotnictví se pohybuje přes pětadvacet let. Jako ministr bude mít určitě jasný názor, kam má dál směřovat. Nepražského ministra vnímám pro nás jako určitou výhodu,“ řekl Štěrba.

Blatný nebyl do nynějška nijak mediálně exponovaný. Jeho jméno se objevilo několikrát až právě v souvislosti s koronavirem, kdy se vyjadřoval na téma dětských pacientů s touto nemocí.

Pro své kolegy na začátku koronavirové epidemie v Česku o covidu-19 přednášel. V rámci seminářů mluvil o nákaze z pohledu hemofiliků, ale i o viru samotném. „Je to trošku horší chřipka a stačí na ni, aby se omezila, zásadně omezila pravděpodobnost šíření, ty nejzákladnější věci,“ uvedl Blatný například v jednom z internetových seminářů.

Nutné je podotknout, že takto mluvil na jaře, kdy virus nebyl tolik prozkoumaný a situace byla jiná než dnes. Podle zdrojů MF DNES však podobné názory zastává Blatný i nyní. Nějak příliš radikální však není. Vyzýval k nošení roušek, k hygieně a k omezení sociálního kontaktu. „Rozhodně není nějaký popírač existence nákazy,“ řekl Válek.

Blatný má za sebou ale i menší kontroverzi. Na jaře měl konflikt s organizací Liga lidských práv, rodičům hospitalizovaných dětí totiž znemožnil vstup do areálu nemocnice. Na některé rodiče zdravotnický personál tehdy dokonce zavolal městskou polici.