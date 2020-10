Služeb Prymuly bychom měli využívat i nadále, míní šéf diplomacie Petříček

Radí se premiér Andrej Babiš s vedením sociální demokracie, kdo bude po Romanu Prymulovi novým ministrem zdravotnictví? Znáte to jméno?



Je to volba hnutí ANO. Myslím, že pan předseda Hamáček je v kontaktu s panem premiérem. Tuto situaci je potřeba vyřešit, vláda potřebuje, aby lidé důvěřovali opatřením, která přijala. V tomto směru věřím, že se to rychle vyřeší.

Jan Blatný (23. října 2020)

V médiích se nejčastěji spekuluje o lékaři a náměstkovi Fakultní nemocnice Brno Janu Blatném, který se už sešel s premiérem Babišem. Co na to jméno říkáte?

Ano, to jméno jsem slyšel. Pana Blatného ale osobně neznám, nemám informace o tom, jakou má kvalifikaci na tuto pozici. Je především odpovědností hnutí ANO, aby se situace vyřešila.

Jsme uprostřed druhé vlny koronavirové krize, její vrchol by podle končícího ministra zdravotnictví Prymuly měl přijít okolo 11. listopadu. Jak může situaci zkomplikovat nečekaná výměna ministra?

Roman Prymula byl určitě tváří všech opatření proti šíření koronaviru. Na druhé straně úspěch těchto opatření závisí také na tom, jak budou lidmi dodržovány. A pokud je čelní představitelé státu sami nedodržují, není to dobrý signál. Proto jsem přesvědčen, že se to musí vyřešit. Věřím ale, že Roman Prymula může mít nějakou jinou roli při zvládání krize.

Takže by měl Andrej Babiš nabídnout Romanu Prymulovi nějaké jiné angažmá?

Zatím nemám informace, že by něco takového nastalo. Ale pan Prymula je odborník, rozumí problematice, možná bychom měli jeho služby v nějaké podobě využít. Sociální demokracie to ale nechává na Andreji Babišovi. On musí vrátit důvěru vládě a jejím opatřením. (Po skončení rozhovoru premiér Babiš potvrdil, že Prymula se bude dále podílet na boji s epidemií jako člen vládní expertní skupiny, pozn. red.)

Mimochodem, vaše kolegyně z vedení ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová pár dní před „kauzou Prymula“ o Andreji Babišovi řekla, že udělal „bordel“ a je to „debil“. Maláčová byla Českou televizí nahrávána, když o tom nevěděla a mluvila mimo záznam. Nicméně souhlasíte s jejím hodnocením premiéra?

Určitě bych nepoužil takováto slova. Chápu, že jsou tady určité emoce, protože situace je složitá a epidemie se ne vyvíjí, jak jsme si v létě možná představovali. V tuto chvíli je ale potřeba, aby vláda fungovala jako tým a abychom znovu vyzvali veřejnost k respektování nutných opatření pro zpomalení koronaviru. Teď bychom se měli všichni snažit táhnout za jeden provaz, jsme v tom společně a musíme to zvládnout.

Říkáte, že byste nepoužil takto expresivní výroky, jinak však s Maláčovou souhlasíte? Stejně jako ona jste v jednom z rozhovorů naznačil, že vláda měla od poloviny srpna informace, co se na nás řítí, a navzdory tomu nereagovala dostatečně brzy.

V tuto chvíli musíme všichni pracovat na zvládnutí situace. Až bude epidemie překonána, budeme všichni skládat účty občanům. Teď do toho emoce nepatří. Jsou tady nejenom ta tři „R“ – roušky, rozestupy, ruce – ale i dvě další. Tedy rozum a respekt. My jsme věděli, že se od srpna situace zhoršuje a některé chyby se možná staly. Ale teď už asi není čas se pitvat v tom, co se udělalo dobře a co špatně. Myslím, že vláda musela od počátku vyvažovat mezi sociálními a ekonomickými dopady různých opatření. Tomu čelí všechny vlády v Evropě a myslím, že jsme k tomu od počátku přistupovali zodpovědně. Bohužel ta situace se dále zhoršovala i přes přijatá opatření. Proto jsme museli přikročit k opatřením, jež se do jisté míry inspirovala jarními.

Celoplošnými, o nichž dlouhou dobu různí představitelé vlády včetně premiéra Babiše tvrdili, že už nepřijdou. Nebyla to chyba?

Dnes jsme v situaci, kterou jsme si asi ani nechtěli připustit. Nikdo z nás si nechtěl připustit, že by druhá vlna mohla udeřit s ještě větší silou, než na jaře. Je to i otázka komunikace, opakovaně jsme se bavili, že se musí zlepšit. Nicméně bych chtěl apelovat na všechny, aby si vzpomněli na jarní vlnu solidarity, všichni jsme si uvědomili svůj díl odpovědnosti a zkusili situaci společně zvládnout. Je to o odpovědnosti každého z nás. Na jaře jsme se možná více báli nové situace, teď je nálada ve společnosti více rozdělená. Pokud k tomu ale nebudeme přistupovat odpovědně, budou omezení trvat bohužel déle.

Když na konci srpna přišel tehdejší ministr zdravotnictví s návrhem na celoplošné nošení roušek, u premiéra Babiše se se zlou potázal. Nebyly zkrátka některé kroky vlády motivovány říjnovými volbami do krajů a Senátu, které se tehdy blížily?

Nemohu hovořit za představitele hnutí ANO, ale ČSSD už v průběhu kampaně upozorňovala, že jsme krizi stále nepřekonali a musíme se připravit, že budeme čelit druhé vlně pandemie, která může být horší. Kampaň jsme nestavěli na nějakém chlácholení. Na druhé straně teď není cestou stavět na strachu. Myslím, že jsou lidé zodpovědní. Je potřeba jim vysvětlovat, v jaké situaci se nacházíme. Že náš zdravotnický systém může být přetížen, takže je potřeba srazit nárůst nových případů koronaviru na přijatelnou hranici. Pak se teprve můžeme bavit o nějakém postupném uvolňování opatření.

Jak se vám při podobných výrocích kouká na fotografie typu té sobotní, která obletěla internet? Na trzích na pražské náplavce se na ní mačkala hlava na hlavě a veškerá opatření měla většina účastníků na salámu...

Vnímám to pořád stejně. Je to odpovědnost nás všech. Pokud chceme, aby byla omezení co nejkratší, musíme se teď všichni trochu uskrovnit a omezit. Skutečně bych chtěl vyzvat občany, aby opatření respektovali a přistupovali k nim s rozumem. Protože je neděláme – s prominutím – pro srandu králíkům, ale proto, aby se jednak předešlo přetížení českého zdravotního systému, za druhé proto, aby opatření byla co nejkratší a měla co nejmenší dopad na ekonomiku a sociální situaci lidí. Podobná srocení lidu určitě ničemu z toho nepomáhají.

Odbočme na chvilku ke stranické politice. Volby pro vás nedopadly nijak dobře, nezískali jste žádného senátora, pouze jednoho hejtmana a ve čtyřech krajích jste vypadli ze zastupitelstva. Co tomu říkáte?

Volby nedopadly dobře. Není si třeba nalhávat, že bychom nějak zvlášť uspěli. Jsou v tom ale i některé pozitivní momenty. Ukázalo se třeba, že naši kandidáti jako třeba Martin Netolický, Jirka Štěpán, Honza Birke, Olga Sehnalová či někteří další jsou pro občany ve svých krajích výraznými osobnostmi s uvěřitelným programem, kteří se drží sociálnědemokratických hodnot a jsou úspěšní. Na druhé straně nezvolení jediného našeho kandidáta do Senátu je od voličů jasný vzkaz, že se ČSSD musí změnit a dělat svoji politiku jinak. Musíme se otevřít lidem, kteří mají vizi a hlásí se k hodnotám a tématům sociální demokracie.

Velkou část voličů vám odloudilo hnutí ANO. Není to pro vás signál, že byste měli své vládní angažmá ukončit? Ostatně opoziční ODS chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Je to pro vás alternativa?

V současné situaci si nemyslím, že by ČSSD měla z vlády odcházet. Vytvářet ve chvíli, kdy čelíme druhé vlně pandemie, politickou nestabilitu v zemi by bylo nezodpovědné. Sociální demokracie si ale musí najít vlastní cestu, což podle mě bude hlavním tématem sjezdu ČSSD na začátku příštího roku. Chtěl bych, aby přišel nový impuls politiky ČSSD, a dá jasnou představu, co bychom měli dělat před volbami do Sněmovny a především po nich.

Sám jste zmínil osobnosti. Za jednu z nich jste byl po svém nástupu považován i vy, některé časopisy váš portrét dokonce umisťovaly na titulní stránky s nadpisy typu „nová naděje ČSSD“. Přesto jste nedávno prohlásil, že už na začátku příštího roku nebudete obhajovat post místopředsedy strany, že byste se místo toho chtěl stát předsedou pražské ČSSD. Není to ústup z vrcholu, kam fouká, do pražského „smrádku a teplíčka“?

Rozhodně se nikam nestahuji, není to žádný ústup z celostátní politiky. I nadále se budu účastnit klíčových jednání a podílet se na politice ČSSD. Z pozice ministra budu stále v nejužším vedení strany, takže to není žádné stahování se a zbavování se odpovědnosti. To mé rozhodnutí je především snahou pomoci sociální demokracii v celé republice. Pražská ČSSD potřebuje restart, měl by to být jeden z oněch impulsů ke změně sociální demokracie.

Z pozice místopředsedy strany je přece člověk slyšet víc, než coby předseda regionální organizace, byť pražské, ne? Ostatně myslím, že dnes většina lidí ani netuší, kdo předsedou pražské organizace je, nemyslíte? Není tedy vaše úvaha poněkud zvláštní?

To chci právě změnit. Jsem přesvědčen, že krajské organizace musí mít větší slovo v tom, kam se ČSSD má ubírat. Rozhodně jsem nerezignoval na celostátní politiku. Tím, že chci uspět v Praze, změnit ji a pomoci ji k úspěchu ve volbách, můžeme naopak ukázat novou tvář sociální demokracie.

Když jste ji ukazoval v komunálních volbách coby lídr kandidátky v Praze 7, dostal jste necelá tři procenta. Je to podle vás vůbec hratelné?

Za prvé to bylo v úplně jiné době. Myslím, že se ukázalo, že je ČSSD v Praze schopna sebereflexe a doufám, že to potvrdí i změna jejího vedení. Pokud se mi podaří restartovat ČSSD v Praze, jestli díky dobrému volebnímu výsledku pomůžeme k tomu, aby měla sociální demokracie relevantní počet poslanců – cílem strany by mělo být mít jich alespoň dvacet – k čemuž by Praha měla přispět, budu mít silný mandát a chuť dělat i nadále celostátní politiku. Úspěch v Praze je cesta k úspěchu strany v celé republice. Pak bych přemýšlel o návratu do vedení ČSSD.

Vidíte v ČSSD někoho, kdo by na příštím sjezdu mohl Jana Hamáčka vyzvat k souboji o funkci předsedy?

Myslím, že by členové měli mít možnost si vybrat z více kandidátů. V ČSSD je celá řada osobností, nicméně je na nich, jestli budou chtít kandidovat. Musíme si vyhodnotit výsledky voleb, realisticky si říct, kde jsme udělali chyby a na základě toho si říct, jakou politiku budeme dělat dál a jaké k tomu přiřadit osobnosti. Necítím teď ale žádný impuls, že by někdo vyzýval Jana Hamáčka k odstoupení. On sám se myslím vyjádřil, že o tom, zda bude kandidovat či nikoli, nyní přemýšlí. Zároveň je nutné zmínit, že vzhledem k pandemii neprobíhají vnitrostranické diskuze. Jakmile začnou, bude si třeba hlavně říct, co udělat pro restart sociální demokracie, aby znovu získala důvěru a našla si vlastní cestu. Protože tady je třeba si přiznat, že koaliční spolupráce s hnutím ANO má i své náklady.

Takže byste třeba měli před volbami jasně říct, že podruhé už do vlády s hnutím ANO nepůjdete, pokud se ČSSD do Sněmovny vůbec dostane?

Především bychom si měli říct, s kým chceme před volbami navázat užší spolupráci. Myslím, že třeba se Stranou zelených, dovedu si to představit s dalšími středolevými subjekty. Není pro mě alternativou, že bychom dále posilovali spolupráci s hnutím ANO.