Ať firmy povinně testují covid, lockdown si neumím představit, říká Babiš

Co říkáte na nerezignaci ministra zdravotnictví Romana Prymuly, čekal jste, že rezignuje už v pátek?

Rozumím jeho pozici, byť neznám detaily té schůzky. Ministr Prymula ale udělal chybu, která už se nedala omluvit. Nemůžeme vyzývat lidi, aby dodržovali opatření a omezovali svůj život, a sami přitom nejít příkladem.

Jak vám tu schůzku Jaroslav Faltýnek a Roman Prymula vysvětlili? Jestli šlo o obsazení postů ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, nebo o čem se tam bavili?

Mně bylo řečeno to, co říkají veřejně. Platí ale, že ministr nemá jednat s lidmi mimo svůj úřad nebo Sněmovnu. Celé to byla chyba a mě to mrzí, protože pan Prymula byl tváří první vlny.

Budete s ním i nadále spolupracovat?



Ano. Domluvili jsme se, že bude v mezinárodním expertním týmu. On je samozřejmě teď pod tlakem. Lidi mu vyhrožují, snaží se demonstrovat před jeho bydlištěm. Má to dopad na celou jeho rodinu.

Má ministr Prymula ochranku?

Ano, má. Je to pro něho velice nepříjemná situace.

A co se tedy na té schůzce řešilo?

Nemyslím si, že by to bylo až tak důležité. Je to chyba, u pana Faltýnka je to dokonce opakovaná chyba.

Měl by proto pokračovat jako šéf poslaneckého klubu? Není na čase, aby složil mandát vzhledem k tomu, že ministr Prymula odejde?

To je složitá otázka i pro mě, protože pan Faltýnek je pro naše hnutí klíčová osoba, která řeší věci ve Sněmovně ohledně programu, zákonů. Ale je to na našem klubu, jak rozhodne.

Dal byste mu nějaké doporučení?

Tak já jsem chtěl, aby rezignoval z pozice prvního místopředsedy ANO, což udělal. Já ve Sněmovně nejsem tak často, takže je na klubu, aby to řešil. Pevně věřím, že se z toho poučí a že už zkrátka na takové schůzky nebude chodit mimo Sněmovnu.

Sám jste to říkal, ze strany Jaroslava Faltýnka to nebyla první taková schůzka. Nemáte proto už hrůzu z toho, co nebo kde zase vyvede?

Tak my jsme každý jiný. On to vnímá jinak. Já se mu snažím vysvětlovat, že na to mám jiný názor stejně jako na další věci. Není to dobře. Tak snad teď doufejme, že už to bude všechno dodržovat.

Není odchod Jaroslava Faltýnka spíš na něm než na klubu?

Ano, ale podle situace.

Reagoval jsem rychle, detaily neznám

Kdyby vy jste se dostal do takovéto situace, vy byste neodešel?

Ale já nevím, jestli pan Faltýnek porušil nějaké opatření. Já ty detaily neznám. V tuto chvíli je to ale už za námi. Já jsem reagoval rychle, jakmile jsem se to dozvěděl.

Mimochodem, to bylo kde?

Ve vojenské nemocnici, kde jsem byl s nohou, když mi to poslal nějaký člověk. Byl jsem z toho v šoku. Pro mě je to nepochopitelné. Zvlášť v době, kdy chceme od lidí, aby dodržovali opatření, chovali se zodpovědně.

Čekal jste, že přijatá opatření někdo z vlády poruší?

Už v minulosti měli problém pan Hamáček s paní Maláčovou, kteří to vyřešili dobrovolnou pokutou. Samozřejmě, to se na úřednickém jednání stane, je to něco jiného než jít do hospody.

Kdo bude novým ministrem zdravotnictví? Je tím kandidátem Jan Blatný?

Paní redaktorko, já hlavně doporučím novému ministrovi, aby nedával žádné rozhovory. Kdybych řekl to jméno už v pátek, tak ho budete terorizovat celý víkend.

Tak kdo je tím kandidátem, je to pan Blatný?

To nebudu komentovat. Dozvíte se to v úterý.

Úplný lockdown si nedovedu představit

Netajíte se tím, že současná opatření nezafungovala, křivku se stále nedaří zploštit. Zpřísníte opatření?

Musíme se znovu podívat na výjimky, které v současné době máme. Předpokládám, že ta opatření se zpřísní, protože když jsme viděli, co se děje třeba na náplavce, tak to je neuvěřitelné.



Co přesně se zpřísní?

To má za úkol pan Prymula. Budeme to diskutovat na vládě.

Dá se očekávat úplný lockdown, tedy i vypnutí ekonomiky?

Pokud vím, tak lidé v některých podnicích nepřestali nosit roušky ani v létě. Úplný lockdown si já osobně neumím představit, ale mohou být přijata opatření, že by firmy měly povinnost testovat, ale já nejsem epidemiolog, nechci to navrhovat. Vidím ale, že opatření zatím bohužel nefungují.

Budete o dalších opatřeních rozhodovat v tomto týdnu?

Je to možné. Možná už v pondělí.

Vláda se v současné době i kvůli noční schůzce ministra Prymuly netěší zrovna velké popularitě. Nechystáte se, že váš kabinet požádá Sněmovnu o důvěru?

Ne, nevidím důvod. Opozice, která stále křičí, tak ta nebyla schopná řídit tento stát ani za normálních časů. Ani teď, když slibovala, že se bude chovat konstruktivně, tak se tak nechová. V každé druhé větě jen napadá vládu. My jsme se od února nezastavili, možná ta opatření měla přijít dřív. Ale teď v krizi máme pracovat společně, a ne se jen dohadovat. Chybu udělal každý.

Litujete, že jste je nezavedli?

Ale o tom to není. To se bezesporu bude vyšetřovat, ale ano, samozřejmě že ta opatření měla být přijata dřív. Nikdo ale nepočítal s tím, že mezi lidmi je taková virová nálož. Byla tu spousta lidí, kteří neměli symptomy. Stejně byla také chyba, že jsme po aféře Techtle Mechtle nezavřeli hned všechny bary.

Musíme všichni zabrat, vyzval k dodržování opatření

Jaké podle vás budou letošní Vánoce?

Lidé si musí uvědomit, že pokud je chceme mít aspoň trochu normální a mít otevřené i obchody, tak musí respektovat ta opatření.

Počkejte, vy myslíte, že obchody nebudou otevřené?

Já doufám, že budou, ale teď musíme všichni zabrat. Při první vlně jsem viděl, že když někdo náhodou neměl roušku, tak na něj další téměř křičeli. Teď je to skoro naopak. Lidi ta opatření nerespektují, přitom nejlepším opatřením je nemít žádný kontakt. Když se s nikým nesetkám, tak se přece nesetkám ani s virem. Panebože, proč nemůžeme pár týdnů nebo měsíc vydržet, zploštit to a pak přemýšlet o rozvolňování?

Vidíte pomyslné světlo na konci tunelu?

Ano a jmenuje se vakcína. Doufejme, že bude do konce roku. Teď je ale potřeba si uvědomit, že tento vir je nebezpečný a skutečně to není chřipečka.