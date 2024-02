Děti často kombinují více drog, HHC jim může přivodit křeče i kolaps, říká lékař

Jak často se setkáváte s případem otravy HHC u dětí?

Přesné údaje nevím, ale v posledních zhruba dvou letech přijíždí dítě s intoxikací určitě dvakrát třikrát do měsíce. Záchranka je vozí buď s intoxikací samotným HHC, nebo v kombinaci s další látkou, ať jsou to THC, extáze, nebo další drogy, které seženou mezi vrstevníky.

Sledujete nárůst takových případů v poslední době?

Od té doby, co je HHC volně dostupné, jde o docela velký vzestup. Jsou to plus mínus asi dva roky, od té doby je to opravdu docela časté. Do té doby jsme se setkávali jen s kombinací marihuanou a dalších drog, které nejsou běžně dostupné. Nebylo to ale v takové míře jako teď, kdy je volně dostupné HHC.

Jak může otrava u dítěte vypadat? Jaké jsou první příznaky?

Je to stimulační droga, v menších dávkách jsou pacienti euforičtí a stimulovaní. To ještě není důvod, aby se dostali do nemocnice.

Samozřejmě potom přijdou ti, kteří užili vyšší dávku nebo jsou přecitlivělí. Potom mohou začít křeče, poruchy vědomí, kolapsové stavy. Nejtěžší stavy přinášejí problémy se srdečním rytmem a dýcháním a samozřejmě poruchy vědomí.

Jak často se setkáváte s těmi nejtěžšími případy?

Ty nejlehčí většinou nevidíme, protože většinou skončí doma, do nemocnice se nedostanou. Nejčastěji tedy vidíme střední projevy, kdy jde o poruchy vědomí, kolapsové stavy. Těch vyloženě nejtěžších stavů, kdy jde o život, tolik není, nebo nejde jen o HHC.

Velmi často jde o kombinaci s něčím jiným, ať jsou to hypnotika či benzodiazepiny (látky se sedativním účinkem, pozn. red.). Nebo jsou to další drogy, například na bázi extáze, kde člověk pořádně neví, co obsahují. Vyrábí se podomácku, jejich složení není konstantní, často jde o velmi pestré drogy.

Mohou mít pacienti po předávkování nějaké dlouhodobé následky?

Jde například o změny psychiky, tyto měkké drogy spouští depresivní až psychotické stavy.

U dětí, které k tomu mají genetické predispozice, se potom mohou rozjet těžké změny psychiky nejen v podobě závislosti, ale samozřejmě i stavy depresí či bipolární poruchy. To potom manifestuje v docela ošklivých formách.

Co by měli rodiče dělat, pokud se jejich dítě předávkuje HHC? Mohou mu pomoci i sami, dokud nepřijede záchranná služba?

Rodiče toho asi moc neudělají. Uvolňování látky v HHC bonbonech je relativně pomalé, v řádu desítek minut nebo i hodin. Proto se mladí, kteří hned necítí nějaký účinek, často předávkují. Za půl hodiny si vezmou další, potom zase další. Účinky se pak násobí a dostaví se příznaky těžší intoxikace.

Pak mají rodiče nulovou šanci něco udělat. Vyvolat zvracení nemá cenu, protože ta látka už v těle působí. Jediná šance je volat záchranku, která dorazí do pár minut a podle toho, jaká je situace, dítě zajistí a přiveze do nemocnice.

Zákaz prodeje produktů s HHC začne platit 1. března. Myslíte, že to pomůže užívání látky omezit?

Dostupnost se určitě zhorší. Teď všichni spoléhali na to, že je to velmi snadno dostupné, koupit si to může každý. Myslím, že bude podstatně méně dětí, které experimentovaly a produkty s HHC si koupily jen ze zvědavosti. Právě dostupnost drogy umožnila to, že bylo tolik otrav. Osobně si myslím, že to klesne.

Problém je v tom, že když se děti k drogám jednou dostanou, nezůstanou jen u jedné izolované věci. Budou zkoušet více drog dohromady. Když už k tomu někdo takto tíhne, je větší riziko, že projevy intoxikace budou markantnější.

Pokud si budou děti HHC kupovat přes e-shopy z jiných států, pak pro ně dostupnost nebude problém. Otázka je, co bude u nás dostupné dál, jak to bude například s kratomem. To je další problém, se kterým se setkáváme.

Čekáte, že v následujících dvou týdnech, než začne zákaz, může stoupnout počet předávkování? Třeba proto, že si děti nakoupí více produktů do zásoby.

Je to možné. Je otázka, jestli si děti HHC vezmou rovnou, nebo si to budou schovávat na horší časy. Ti, co jsou na tom závislí, si samozřejmě zásobu udělají.

Jestli bude víc otrav? Já doufám, že ne. Už teď máme docela dost práce s dětmi, které jezdí s intoxikacemi vším možným. Není to jen HHC. Jsou to léky, drogy, alkohol, nebo jejich kombinace. Je toho spousta.

U které látky tedy v současnosti nejčastěji řešíte předávkování u dětí?

Myslím, že HHC byla teď na prvním místě. Ale pak jsou tam děti, které mají sebevražedné sklony. Většinou jsou to demonstrativní sebevraždy, ale tam jde potom o léky. Různá antidepresiva, která mají děti nasazená od svého psychiatra. Pak mají nějakou zkratovou situaci, ať je to doma, nebo ve škole, a spolykají různé množství léků na deprese. Měli jsme tu dítě s padesáti tabletami Ibuprofenu, předtím to byla otrava Paralenem. Tohle asi neubude, bohužel to bude asi pořád stejné.