Obchody s HHC reagují na zákaz slevami. Dodavatelé už jim nabídli alternativu

Ve čtvrtek dopoledne jsou ulice Prahy plné hlavně turistů, ti jsou také převážnou klientelou prodejců konopí, kteří musí na zákaz HHC reagovat. „Máme tu výrobky za miliony, je to pro nás rána,“ říká jeden z prodejců v historickém centru metropole.

Zvědaví turisté se ho hned ptají, proč má takový výprodej. Obchodník jen krčí rameny a nabízí německy mluvící ženě voňavou konopnou mast. „Hned dvě hodiny po tiskovce vlády mi přišly první nabídky od dodavatelů. Nabízí stejné produkty jen s trochu jinou látkou, která zakázaná nebude, je to šlendrián,“ míní prodejce.

Všechny produkty z HHC nabízí nyní o polovinu levněji. „Je vidět, že vláda tomu nerozumí. Přijde mi, že lidovci takhle reagovali na volební průzkumy a chtějí něco zásadního udělat,“ stěžuje si muž, který ve svém obchodě nabízí mimo jiné vodu i kávu s příchutí „trávy“.

Vše je ve slevě. Produkty z HHC tvoří velkou část obchodu s konopnými produkty. (15. února 2024)

Prodejen s brzy zakázanými produkty je v hlavním městě hodně. Poptávka po nich evidentně je, žádný z obchodů není prázdný, někde se objevují i rodiny s dětmi, které po rodičích loudí zakázané ovoce. „Nejhorší je, když si zákazníci o produktu nic nezjistí a neznají správné dávkování,“ vysvětluje mladá slečna ze stánku blízko Václavského náměstí.

Zákaz HHC? Není problém, zní z večerky

V silně ovoněném okénku nabízí různé druhy THC i HHC produktů, při prodeji se podle svých slov snaží každého zákazníka poučit o možných negativních dopadech aplikace látky. „Některé bonbony jsou hodně silné, proto je prodáváme jen po jednom,“ líčí prodejkyně. O zákazu nic neví, zprávy prý nesleduje. Slevu tady redaktor nedostal.

Zákaz HHC v Česku Vláda schválila dočasné zařazení hexahydrokanabinolu (HHC) na seznam návykových látek od letošního 1. března do 1. ledna 2025.

Znamená to, že během této doby bude HHC zakázanou látkou.

Ministerstvo zdravotnictví se k tomu rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí a mladistvých po požití cukrovinek obsahujících HHC.

V dalších specializovaných obchodech je ale situace jiná, slevy začínají na čtyřiceti procentech. „Víme o tom, musíme doprodat zásoby,“ říká další prodejkyně s východním přízvukem. Do obchodu prý chodí hlavně zahraniční hosté, děti si shánějí HHC jinde. „To musíte do večerky,“ hlásí prodejkyně.

Redaktor tedy navštívil i několik vietnamských večerek. Zde už prodejci tolik sdílní nebyli, výrobky z HHC však na pultech měli téměř všichni. „Zákaz pro nás není problém, najde se něco jiného. Slevu vám dát můžu, jestli chcete,“ nabízí jeden z prodejců na Malé Straně.

Na dotaz, jestli nebude mít potíže s neprodaným zbožím po začátku zákazu, reaguje obchodník nechápavě. „Tak to dodavateli vrátím a on mi dá peníze zpátky,“ informuje prodejce.

Je to šok, říká majitel e-shopu

HHC se dá snadno zakoupit také na internetu, kde se dají lehce obejít pravidla a po odsouhlasení požadovaných informací o věku se i děti k látce dostanou. Redaktoři oslovili také několik internetových obchodů, který HHC nabízí.

„Je to pro nás šok. Háhácéčko je pro nás největší zdroj příjmu, hlavní business. Samozřejmě se musíme přizpůsobit, takže děláme velké výprodeje, případně neprodané zásoby přesuneme do zemí, kde to bude i nadále legální. Nyní hledáme další produkty, s obsahem jiných látek,“ sdělil Victor Eliot, jednatel obchodu CBDsvet.cz.

Produkty z HHC jsou nyní až o polovinu levnější. (15. února 2024)

Podobně mluvil i prodejce HHC z obchodu ve Strašnicích. „Doprodáme, pak bude něco jiného, zákazníci budou,“ řekl prodejce Nguyen Tran. Mnoho z obchodníků, kterým se redaktoři dovolali, hned po dotazu zavěsili.

Obchodník z HHC-STORE.cz zase po dotazu pouze odkázal na webové stránky. Na nich inzeruje HHC s velkou slevou: k jednomu kusu dostane zákazník další zdarma.

Někteří prodejci se zase chystají zákaz HHC využít k prodeji jiných látek. Na internetových tržištích vykupují automaty, ve kterých je HHC po celé republice běžné dostupné. „Koupím použité výdejní automaty, z chystaného zákazu prodeje HHC. Výdejní automaty musí být funkční a v dobrém stavu. Zároveň musí mít terminál na kartu nebo možnost terminál do instalovat,“ píše se v jednom z inzerátů.