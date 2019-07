Změna ministra kultury je nezbytná, reagoval Hamáček na Staňkova obvinění

Připravujeme podrobnosti.

Staněk podal demisi v květnu. Zdůraznil při tom, šlo o přání předsedy Hamáčka. Zeman zatím Staňka z vlády neodvolal, ačkoli podle Ústavy České republiky člena vlády odvolat musí, jestliže to navrhne premiér.

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ říká článek 74 Ústavy. Zeman se opírá o to, že základní zákon nestanoví pro hlavu státu termín, jen to, že musí požadavku předsedy vlády na odvolání ministra vyhovět.

Hamáček se s prezidentem potkal nedávno. Společně s premiérem Andrejem Babišem měli schůzku se Zemanem tento týden ve čtvrtek. Po setkání uvedl, že svolá mimořádné jednání předsednictva strany, protože prezident Miloš Zeman neřekl, že Staňka odvolá.

„Ta situace nás samozřejmě netěší, protože do jisté míry se jedná o bytí a nebytí této vlády,“ řekl předseda ČSSD. Uvedl také, že on má jasno a že není optimista.