Ministr Staněk dává ruce pryč od toho, že kvůli němu může skončit koalice

„Pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o tom, kdo budou její ministři, nemá smysl být ve vládě,“ řekl v pondělí jasně Hamáček.



„Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí,“ tvrdí ale Staněk. „Je iluzorní si myslet, že mám jakoukoliv možnost toto dění ovlivnit. Nemám. Proto se na celou situaci již dívám z jistého odstupu, snažím se pokračovat v práci a nedělat prudké pohyby,“ napsal na Twitteru.

„Já už jsem na odchod z vlády připraven od května,“ odvětil iDNES.cz Staněk na dotaz, zda je připraven z vlády odejít s ostatními ministry za ČSSD, nebo by v ní chtěl zůstat, i kdyby se strana rozhodla Babišův kabinet opustit.

„Ústava říká, jak prezident postupuje,“ uvedl šéf ČSSD. Babiš ale nechce věc řešit kompetenční žalobou na hlavu státu, ale jednáním s prezidentem.

„Já vyjednávám, každý obchodník vyjednává,“ řekl Babiš v Otázkách Václava Moravce v České televizi k tomu, jak chce Zemana přesvědčit. „Neopřu se o SPD,“ řekl k tomu, jak by postupoval, kdyby ČSSD z vlády odešla. Vládu opírající se o SPD Tomia Okamury již dříve odmítl poslanecký klub Babišova hnutí.

Premiér by se v takovém případě pokusil dohodnout se stranami ve Sněmovně na jejím rozpuštění a na předčasných volbách. Ty se podle Ústavy musí konat do 60 dnů od rozpuštění Sněmovny, takže kdyby to poslanci stihli už na červencové schůzi, šli bychom znovu volit již v září.

Premiér ovšem stále věří, že Zemana přesvědčí. „Půjdu se ho snažit přesvědčit, aby vnímal tu naši koaliční smlouvu a aby tu představu sociální demokracie akceptoval,“ řekl Babiš po jednání s Hamáčkem.

Možnost předčasných voleb jako krajní variantu připustil prezident. „Pokud by Andrej Babiš ztratil nervy – a pouze tehdy, když by je ztratil – tak v tom případě jsou předčasné volby řešením,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES Zeman.

Schůzka v Lánech se koná od 20 hodin. Byla o tři hodiny posunuta, aby se Babiš stihl vrátit z jednání špiček zemí Evropské unie v Bruselu.

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček při příchodu na jednání vlády řekl, že pro další postup je klíčové setkání v Lánech (1.7. 2019):

