Schůzka Zeman, Babiš, Hamáček, která rozhodne o osudu koaliční vlády

Na zámku v Lánech se Zeman, Babiš a Hamáček potkají v pravé poledne. Na odvolání Staňka trvá sociální demokracie, která také navrhla, aby se novým ministrem kultury za ČSSD stal její místopředseda Michal Šmarda. Zeman ale zatím Staňka z vlády neodvolal, ačkoli podle Ústavy České republiky člena vlády odvolat musí, jestliže to navrhne premiér.

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ říká článek 74 Ústavy. Zeman se opírá o to, že základní zákon nestanoví pro hlavu státu termín, jen to, že musí požadavku předsedy vlády na odvolání ministra vyhovět. K tomu, aby Zeman Ústavu dodržel, by ho mohl dotlačit premiér Babiš kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu, který by to prezidentovi nařídil, ale předseda vlády s touto možností nepočítá a chce spor, který ohrožuje vládní koalici vyřešit smírnou cestou.

Zeman odmítl tlak na něj, jako premiér to viděl jinak

Sociální demokraté podrželi Babišovu vládu při hlasování o nedůvěře, které vyvolaly opoziční strany, ale zároveň ČSSD definovala několik podmínek pro další podporu vládu. Jednou z nich bylo, že prezident Zeman do konce června oznámí, kdy odvolá Staňka a jmenuje nového ministra za sociální demokracii.

„Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání a vždy jsem je pokládal za drzost,“ řekl k tomu před pár dny Zeman. Místo toho, aby žádosti o o odvolání vyhověl, nabídl Babišovi, že když ministři za ČSSD vládu opustí, může jen doplnit chybějící ministry a opřít se o jinou stranu. Nabídla se hned SPD Tomia Okamury, ale tuhle možnost premiér odmítl. Radši by v takovém případě jednal o rozpuštění Sněmovny.

Zajímavé je, že již v době opoziční smlouvy Miloš Zeman také řešil spor o jmenování ministra, jenže tehdy z pozice předsedy vlády a vedl spor s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který otálel se jmenováním Zemanových kandidátů do vlády - Václava Grulicha na vnitro a Jana Kavana do čela resortu zahraničí. „Ústava platí pro každého,“ řekl Zeman ještě jako premiér v roce 1998. Havel nakonec jeho návrhům vyhověl.



Babiš odmítl variantu prohození křesel ve vládě

Premiér Babiš ve středu pro iDNES.cz odmítl, že by jednou z variant řešení současného sporu bylo to, že si ANO a ČSSD prohodí křesla ve vládě a sociální demokracie se vzdá ministerstva kultury. Její kandidát do vlády Šmarda dal také opakovaně najevo, že on na ministerstvu nelpí a že do vlády nepůjde, pokud by to mělo pomoci k vyřešení sporu.

Hlavní problém se ale nejmenuje Šmarda, nýbrž Staněk. Prezident by s rozhodnutím, zda vyhoví návrhu na jeho odvolání, čekal na to, jak dopadnou trestní oznámení, která ministr Staněk podal na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci.