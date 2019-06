Česko je na hraně ústavní krize, řekl Hamáček. ČSSD má nakročeno z vlády

„Já jsem informoval vedení sociální demokracie o mé schůzce s panem prezidentem. Po tom rozhovoru a poté, co jsme shlédli tiskovou konferenci pana prezidenta, chci konstatovat, že Česká republika se dostala na hranu ústavní krize,“ řekl Hamáček.

„Ústava České republiky jasně hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví,“ zdůraznil Hamáček. Bude se Babiše ptát, jak je připraven tuto situaci řešit. „Podle toho bude sociální demokracie dál postupovat,“ uvedl šéf ČSSD.

Nemá cenu v té vládě dál setrvávat, řekl šéf poslanců ČSSD

Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka podpořil odchod strany z vlády, jestliže Babiš nepodá na Zemana kompetenční žalobu. Zeman odmítl splnit požadavek ČSSD, že do konce června potvrdí odvolání Staňka a že jmenuje na jeho místo Michala Šmardu.



„Pokud by kompetenční žaloba nepřipadala v úvahu, tak si myslím, že nemá cenu v takovéto vládě setrvávat, pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti,“ řekl Chvojka. V opačném případě by podle něj ČSSD byla k smíchu.



„Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání a vždy jsem je pokládal za drzost,“ řekl totiž před tím prezident Zeman při návštěvě Vysočiny. A v televizi Barrandov prohlásil, že odchod ministrů ČSSD z vlády by neznamenal její pád, ale jen rekonstrukci. Mluvil o tom, že by chtěl být prostředníkem pro ujednání smíru mezi Hamáčkem a Staňkem.



Babiš dává najevo, že ČSSD ho nezajímá, řekl Chvojka

Proč je Česko podle ČSSD na hraně ústavní krize? „Nevidím důvod podávat žalobu,“ uvedl Babiš v ČT. Nechce jít do sporu se Zemanem, přitom on jediný může kompetenční žalobu na hlavu státu podat. „Pokud kompetenční spor nechce vyvolat, tak to znamená, že ČSSD ho nezajímá a že nereflektuje na požadavky svého koaličního partnera,“ řekl Chvojka.



Možnost, že by ČSSD kvůli sporu kolem ministra kultury odešla z vlády, označil Babiš v televizi Barrandov za absurdní. Pokud prezident nechce sociálním demokratům vyhovět, hodlá s ním o tom jednat. „Ultimáta nejsou namístě,“ řekl premiér. ředčasné volby podle něj lidé nechtějí.

„To by byl konec koalice, to si neumím představit,“ řekl k variantě, že by ve vládě zůstali Staněk a ministr zemědělství Miroslav Toman a za ostatní členy členy vlády, které vybrala při vzniku kabinetu sociální demokracie, byl kabinet doplněn třemi jinými ministry.

Grémium ČSSD, po němž Hamáček mluvil o hrozící ústavní krizi v Česku, se sešlo ve středu ve 20 hodin v Poslanecké sněmově, schůzka vedení strany byla o hodinu posunuta kvůli jeho cestě na Vysočinu za prezidentem Zemanem do jednoho z penzionů v Novém Veselí.



Ještě ve čtyři ráno se přitom sociální demokraté nepřidali k šesti opozičním stranám, které se marně pokoušely vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Už ve středu se přitom vláda kymácela kvůli Zemanově neochotě odvolat Staňka a kvůli tomu, že Babiš nechce proti Zemanovi jít.

„Pokud my jsme řekli před týdnem na zasedání našeho předsednictva, tedy nejvyššího orgánu mezi sjezdy, že pokud nebudeme vědět do 30. června, jak se to bude mít s výměnou ministra kultury, tak že to bude mít následky, tak bychom se podle toho měli chovat, pokud ještě máme poslední zbytky hrdosti,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Ministři za ČSSD připravení odejít z vlády

iDNES.cz před tím ve čtvrtek dopoledne s odvoláním na zdroj blízký vedení strany uvedl, že ministři za ČSSD jsou připraveni podat demisi, což potvrdil i ministr zahraničí a místopředseda strany Tomáš Petříček.

„Už jsme na předsednictvu řekli podmínky pro podporu vlády. Jednou z nich je změna ve vládě a jmenování pana Šmardy s tím, že jasno má být do konce června. Součástí toho je, že by naši ministři opustili vládu, když se to nestane,“ řekl iDNES.cz Petříček.

Ani demise ministrů ČSSD neznamenají pád vlády, i když by by demisi měl následně podat i Babiš, což by znamenalo pád vlády. „Jistota není žádná. Jistotu máme jenom jednu, že všichni umřeme jednou,“ řekl iDNES.cz Chvojka. „I na základě minulé zkušenosti s panem prezidentem nemůžete od něj čekat, že stoprocentně vyhoví,“ uvedl šéf poslanců ČSSD.

„Případné odstoupení z vlády je natolik významná věc, že by o ní mělo rozhodnout předsednictvo strany,“ řekl místopředseda ČSSD a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda. Udržovat chaotickou situaci na ministerstvu kultury ale podle něj není dobré. Sociální demokracie by podle něj však byla schopna dobře zvládnout i opoziční roli. Na dohodu, které by dal Šmarda přednost, podle něj zbývají spíše dny, než týdny.