Je to zrada, podobně jako nevěra, stěžuje si Staněk na Hamáčkovo jednání

„Zrady podobně jako nevěry přicházejí většinou ze strachu a slabosti, než-li racionálního záměru. I tak lze číst jednání našeho předsedy pod tlakem stranických kolegů v půli května. Další zoufalý pokus hodit teď vše na Staňka, když nic nevyšlo, není řešením současné krize,“ napsal Staněk na Twitter.

Ve svém dalším příspěvku vyzval všechny ke strategickému přemýšlení bez hysterie a siláckých gest. „Znovu říkám: žádné racionální řešení současné „krize“ blokovat nebudu a rád bych všechny vyzval, ať vyčkají do schůzky s panem prezidentem,“ napsal. Na ní má přijít právě i Hamáček. Uskutečnit se má 12. července.



Staněk podal demisi v květnu. Zdůraznil při tom, šlo o přání předsedy Hamáčka. Zeman zatím Staňka z vlády neodvolal, ačkoli podle Ústavy České republiky člena vlády odvolat musí, jestliže to navrhne premiér.

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ říká článek 74 Ústavy. Zeman se opírá o to, že základní zákon nestanoví pro hlavu státu termín, jen to, že musí požadavku předsedy vlády na odvolání ministra vyhovět.



Hamáček se s prezidentem potkal nedávno. Společně s premiérem Andrejem Babišem měli schůzku se Zemanem tento týden ve čtvrtek. Po setkání uvedl, že svolá mimořádné jednání předsednictva strany, protože prezident Miloš Zeman neřekl, že Staňka odvolá.

„Ta situace nás samozřejmě netěší, protože do jisté míry se jedná o bytí a nebytí této vlády,“ řekl předseda ČSSD. Uvedl také, že on má jasno a že není optimista.