KOMENTÁŘ: Rok „úspěchů“ Fialovy vlády, kterým ale lidé neuvěřili

Dalo by se říct, že uplynulý rok byl festivalem úspěchů kabinetu Petra Fialy. Co si pětikoaliční vláda v čele s premiérem předsevzala, to také udělala. Rychle, efektivně a velmi účinně. K takovému hodnocení uplynulého politického roku postačí, když budete sledovat vládní výstupy v čele s komentáři a příspěvky Týmu Petra Fialy na jeho sociálních sítích. Lidé mimo Fialův tým by asi realitu ale viděli jinak.

Na přelomu srpna a září konečně začal platit Síkelův úsporný tarif. Ukázalo se však, že se připravoval tak dlouho, až v době vyhlášení úplně pozbyl na účinnosti.