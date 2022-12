POLITICKÝ DIÁŘ: Prezidentští kandidáti píší dopis Ježíškovi

Milý Ježíšku,

vlastně ani nevím, co bych od tebe chtěl, všetko mám. Vlastně jsem něco jako ty. Celou dobu od vstupu do politiky posílám svoje příjmy samoživitelkám. Když jsem na to měl jako předseda vlády vliv, významně jsme důchodcům zvedli důchody tak, aby se jim dobře a důstojně žilo.