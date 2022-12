VIDEA ROKU: Okamura s koláčem na hlavě, Babiš a jeho „Čau lidi“ a Fiala o válce

V závěru kampaně hnutí SPD před komunálními volbami hodila letos v září jedna z příchozích koláč do obličeje předsedy Tomia Okamury. Zadržela ji policie v civilu, poslanec skončil se šlehačkou na obličeji. Aktivistka se nechala inspirovat podobnými „koláčovými“ útoky ze zahraničí, kdy byli mezi jejich oběťmi politici nebo například miliardář Bill Gates.

Skupina asi třicítky romských uprchlíků z Ukrajiny se na přelomu dubna a května utábořila v parčíku u hlavního nádraží v Brně. Byli mezi nimi především ženy a malé děti. Nabídnuté ubytování odmítli. Situaci na místě řešili policisté i pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Vypadá to, že s pandemií covidu se až na Čínu, která na konci roku přistoupila k „politice promořování“, vypořádala většina států. Na začátku roku svět ale stále ještě tápal. A tak je zajímavé porovnat to, co říkali experti například v lednu a jaká je situace dnes. Je skutečně omikron onou toužebně očekávanou variantou, po které bychom mohli covid-19 považovat za běžnou sezonní chřipku nebo rýmu? Nebo nás čeká černý scénář, kdy koronavirus zmutuje a bude mnohem nebezpečnější? V Rozstřelu na tyto otázky odpovídal virolog České zemědělské univerzity Jiří Černý.

Mezi nejsledovanější videa patřily také facebookové vzkazy šéfa ANO Andreje Babiše. Ve svém pořadu Čau lidi například v srpnu hovořil o dopisu, který mu zaslal Marian Jurečka. Údajně v něm zmiňuje, že si váží jeho práce a zvyšuje mu důchod. Dopis však Babiše pohoršil.

Vládní politiku v roce 2022 zásadně ovlivnily dvě události: energetická krize a válka na Ukrajině. Premiér a šéf ODS Petr Fiala oslovil v projevu v červnu občany. „Rusko vede války dvě, první je vojenská a týká se území Ukrajiny. Druhou je morálně ekonomická válka a jejím cílem jsou země západního světa, tedy i Česká republika,“ začal proslov Fiala.