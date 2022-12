Známky pro vládu. Nejlépe ji čtenáři iDNES.cz hodnotili za pomoc uprchlíkům

„Sám sebe známkovat nebudu, to se přece nedělá. Jsem si jist, že skutečné hodnocení bude za tři roky při volbách do Sněmovny. A do té doby nás čeká ještě spousta práce,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Fiala.

Nejlepší známku, dvojku, dostala od čtenářů vláda za pomoc uprchlíkům před Putinovou válkou z Ukrajiny. Do čtvrtka 22. prosince dostalo v České republice dočasnou ochranu 471 547 lidí z Ukrajiny čelící bezprecedentní agresi Ruska.

Poslanci v prosinci kývli na návrh vlády prodloužit dočasnou ochranu uprchlíků do konce března 2024. Senát to ještě musí potvrdit v lednu. Bude to ale spíš formalita. A má to i podporu prezidenta Miloše Zemana.

Známky pro vládu podle čtenářů portálu iDNES.cz Pomoc uprchlíkům před válkou z Ukrajiny 2



Přistup ke covidu 3



Zahraniční politika 3



Celkový dojem 3-



Vystupování v médiích 3-



Sociální politika 3-



Personální politika 3-



Zvládání ekonomické krize 4 Výsledná známka 3-

„Další velká, silná masivní vlna uprchlíků z Ukrajiny by ale byla problém nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. My musíme dělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo,“ varuje premiér Petr Fiala.

Za přístup ke covidu dostala jeho vláda od čtenářů iDNES.cz trojku. Fialova vláda na rozdíl od předchozího kabinetu Andreje Babiš přistoupil ke covidu zcela jinak.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzývá občany, aby covid nepodceňovali a šli se očkovat další, již čtvrtou dávkou, zároveň dal ale najevo, že současná vláda nepočítá s plošnými zákazy či naopak nařízeními nosit respirátory třídy FFP2 či účinnější. Fialově vládě ale také výrazně pomohlo, že covid zmutoval do formy blížící se běžnému respiračnímu onemocnění, které většinu lidí ohrožuje výrazně méně.

Na pomezí trojky a čtyřky zhodnotili čtenáři iDNES.cz vládu v „předmětech“ vystupování v médiích, sociální politika, personální politika. Takový je i jejich celkový dojem z vlády. Tedy slabší průměr, žádní premianti, ale není to podle čtenářů ani na propadnutí. Nejhorší známku čtyřku vyfasovala za zvládání ekonomické krize.