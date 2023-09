Že Pirátům vláda škodí? Jako jediným nám rostou preference, říká Kolaja

O víkendu proběhne volební fórum Pirátů, kde se bude rozhodovat o lídrovi do eurovoleb. O post bojují všichni tři současní pirátští europoslanci. Jaká je mezi vámi atmosféra, když jdete proti sobě?

Velmi dobrá. U Pirátů je tohle zvykem. Lidi na kandidátku vybíráme zcela otevřeně, dokonce se může přihlásit i nestraník. Kandidáty a lídra vybírá celostátní fórum, tedy všichni členové strany. Není to jako u ostatních, kde rozhodne třeba jen vedení. Není to jako u ostatních, kde rozhodne třeba jen vedení.

Ani ve straně není cítit napětí? Kromě vaší trojice se o post lídra uchází také exposlanec Mikuláš Ferjenčík, který má podporu silných tváří strany, třeba ministra zahraničí Jana Lipavského. Ten nedávno na pirátském fóru zkritizoval váš evropský program...

To, že diskutujeme programové záležitosti, je naprosto běžné snad v každé straně. U nás je to specifické tím, že jsme transparentní a program diskutujeme veřejně na fóru. Stejně jako na planetě nenajdete dva lidi se stejným názorem, tak ani u Pirátů není hned shoda na všem bez diskuse. Ale tu debatu vede hlavně republikový výbor, který má ratifikovat náš společný evropský program, se kterým jsme kandidovali v roce 2014, 2019 a se kterým chceme kandidovat i příští rok. Jde o společný program všech pirátských uskupení v Evropě, čímž jasně ukazujeme, že máme přirozené spojence.