Dopady umělé inteligence se dají srovnat s jadernou energií, říká Kolaja

Marcel Kolaja Od roku 2010 člen Pirátské strany, v roce 2019 zvolený do Evropského parlamentu, kde do roku 2022 působil jako místopředseda. Od té doby je parlamentním kvestorem.

V EP působí ve výborech pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kulturua vzdělávání nebo ve zvláštním výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku

Narodil se 29. června 1980 a vyrůstal v Lanškrouně. Od vysoké školy se zabydlel v Brně. Dříve pracoval v oboru IT na různých pozicích, před zvolením do EP jako produktový manažer.