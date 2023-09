Rakušan spustí obří reklamní kampaň. Za 42 milionů předvede kroky vlády

Informaci přinesl deník Právo, který poukazuje také na skutečnost, že obě zakázky získala společnost Omnimedia s.r.o., která zajišťuje mediální prostor také pro kampaň o penzijní novele na objednávku ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle smluv lze očekávat, že plakáty začne firma vylepovat od letošního září a zůstanou tam až do listopadu příštího roku. Celá propagace tak skončí až po příštích krajských volbách, aktivní bude také v průběhu evropských voleb.

Podle Rakušana ale nebylo zveřejnění kampaně přes volby rozhodně plánované, odvolává se přitom na dlouhodobé dohody, která má stát nasmlouvané. „Jedná se o pokračování dlouhodobé komunikace služeb a konkrétních kroků státu pro veřejnost, jejím cílem je i zvýšit srozumitelnost informací podávaných faktickou formou ve fyzické i online podobě. Celková částka vychází z rámcových dohod,“ řekl Rakušan Právu.

Deník mimo jiné připomíná, že celková částka odpovídá limitu, který udává zákon na kampaň prezidentského kandidáta v prvním kole voleb.

„Zvýšíme tím srozumitelnost faktů“

Reklama se ve vlakových soupravách má podle smluv objevit od září 2023 až do listopadu 2024 celkem pětkrát. Hodnota nesmí přesáhnout 18 150 000 Kč včetně DPH. Plakáty by měly ve vozech viset 30 dnů a poté se mají vyměnit. Měsíčně to vnitro vyjde na tři miliony korun.

Ve městech a obcích se mají výměnné cykly snížit na čtrnáctidenní lhůty a jedna tato výměna vyjde ministerstvo na zhruba milion korun. Opakovat se ale mají celkem desetkrát. Celá kampaň v rámci měst a obcí vyjde na 24 milionů korun.

Komunikuje podle vás vláda dobře své kroky? Ano 2 %(4 hlasů) Ne 98 %(255 hlasů)

Podle ředitele odboru komunikace Miroslava Jašůrka se může cena průběžně snížit, záležet bude ale na situaci a potřebě.

„Projekt vznikl v rámci plnění úkolů ministerstva vnitra s cílem informovat širokou veřejnost o aktuálních tématech. Cílem je poskytovat hlavně ověřené informace a zvýšit srozumitelnost podávaných faktů,“ dodal Jašůrek.

Vedle vlády přišla se zcela novou kampaní i Sociální demokracie (SOCDEM). V ní vedle předsedy strany Michala Šmardy vystupuje také premiér Petr Fiala. Z toho však strana v kampani udělala čerta s vyplazeným jazykem. „Je na čase, aby se znovu po letech utkali dva odvěcí soupeřové,“ komentovala grafiku SOCDEM na sociální síti.

BigBoard je ve vleku ODS, řekl Šmarda

S kampaní však souvisí i další věc. Předseda strany Michal Šmarda pro ČTK o víkendu totiž řekl, že společnost BigBoard odmítla vyvěsit billboardy, které si strana řádně objednala.

Ve svých sděleních strana podle něj prezentovala návrhy sociální demokracie a kritizovala vládní politiku, kterou nazývá sobeckou. Odmítnutí billboardů Šmarda označil za cenzuru, podle něj je společnost BigBoard ve vleku ODS.

Redakce iDNES.cz oslovila i společnost BigBoard, proč odmítla billboardy vyvěsit. „V rámci politické soutěže měříme všem stejně. Důkazem budiž, že jsme pro ČSSD realizovali 230 objednávek na kampaně jen za posledních 11 let. Zveřejňované motivy však musí být v souladu se zákonem, což motiv poslední navrhované kampaně sociální demokracie není,“ vysvětlila pro iDNES.cz PR manažerka společnosti Pavlína Stránská.

Redakce iDNES.cz současně oslovila mluvčího premiéra Václava Smolku i stranu ODS. Dosud však vyjádření nedorazilo.

Kampaň sociálních demokratů, kteří v posledních volbách vypadli ze Sněmovny, má nést název Lidskost místo sobectví, řekl dále Šmarda. Dvouletou kampaň strany zakončí sněmovní volby. „Meta je stanovena vysoko nad pěti procenty. Věřím, že sociální demokracie je schopna toho dosáhnout,“ doplnil Šmarda pro ČTK.