Jak lidovci přicházejí o voliče. Výběr ministrů, migrace i penze, říká Zdechovský

Jak to aktuálně vypadá s kandidaturou koalice SPOLU příští rok v eurovolbách? Během léta už mělo být jasno…

Přes léto jsme na tom intenzivně pracovali. Na konci prázdnin jsme si pak sedli se Zbyňkem Stanjurou za ODS a Janem Jakobem za TOP 09 a dali jsme dohromady, jak by vypadala případná kandidátka, jaké by byly základní programové teze a co bychom vlastně chtěli prosazovat. Teď probíhá diskuse uvnitř jednotlivých stran a potom se rozhodne. Sám za lidovce říkám, že jsme otevření všem variantám, ale nespoléháme jen na to, že se společná kandidátka složí. Přes léto jsme si to odmakali, měli jsme pět volebních štábů, máme zamluvené billboardy.

Jak by program SPOLU vlastně vypadal? Hodně se mluvilo o tom, že si jen těžko představit na jedné kandidátce Alexandra Vondru (ODS) a Luďka Niedermayera (TOP 09), kteří se neshodnou takřka v ničem...

Vybralo by se deset oblastí a program by se sestavil tak, abychom se na něm všichni shodli. To znamená, že bychom omezili extremismus na jedné či druhé straně. Nedá se to dělat tak, že jeden kandidát bude diktovat dalším 27 lidem svůj pohled na věc. Musí to být silný tým, který přesvědčí voliče, že stojí za to dát mu hlas, protože je proevropský, chce ji měnit a chce se plně podílet na jejím fungování.